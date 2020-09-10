Помпео об отравлении Навального: "Исходило от высокопоставленных российских чиновников"

Госсекретарь США Майк Помпео не исключает, что отравление оппозиционера Алексея Навального было заказано именно высокопоставленными чиновниками в Москве.

Об этом сообщает Mirage News.

По словам главы Госдепа, власти США приложат все силы, чтобы установить виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

"Я думаю, что люди во всем мире видят этот вид деятельности таким, какой он есть. И когда они видят попытку отравить диссидента, они признают, что есть существенный шанс, что это на самом деле исходило от высокопоставленных российских чиновников", – заявил Помпео.

По его мнению, это дорого обойдется россиянам.

"Я думаю, что мир повзрослел и пришел к пониманию того, что нормальные страны действуют не так", – уточнил госсекретарь.

При этом, по заверению Помпео, Госдеп не планирует анонсировать меры относительно этого дела, пока об этом не объявит президент США Дональд Трамп.

Напомним, врачи берлинской клиники "Шарите" вывели Алексея Навального из медикаментозной комы.

20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок".

Главный токсиколог Сибирского федерального округа Александр Сабаев отрицает, что Навальный был отравлен. Российские врачи омской больницы в организме политика ядов не нашли. Сабаев уверяет, что Навальному могло стать плохо вследствие множества внешних факторов: алкоголя, стресса, диеты и даже отсутствия завтрака.