Навального вывели из комы

По данным клиники "Шарите", состояние его здоровья улучшилось, Алексей Навальный стал реагировать на речь.

Врачи берлинской клиники "Шарите" вывели Алексея Навального из медикаментозной комы. Об этом сообщается на сайте клиники.

"Состояние Алексея Навального, который с 22 августа 2020 года проходит лечение в "Шарите", улучшилось. Пациента вывели из медикаментозной комы и отключили от аппарата ИВЛ", – говорится в сообщении.

Медики отметили, что Навальный реагирует на речь, однако подчеркнули, что еще рано оценивать потенциальные последствия от предполагаемого отравления.

Как сообщают Ведомости, в берлинской клинике также рассказали, что лечащие врачи постоянно контактируют с женой Навального Юлией. После консультаций с ней было принято решение о том, что немецкие врачи оставят за Навальным право разглашать более подробную информацию о его состоянии здоровья.

Напомним, 20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок".

Главный токсиколог Сибирского федерального округа Александр Сабаев отрицает, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен. Российские врачи омской больницы в организме политика ядов не нашли. Сабаев уверяет, что Навальному могло стать плохо вследствие множества внешних факторов — алкоголя, стресса, диеты и даже отсутствия завтрака.