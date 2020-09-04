Российский ведущий токсиколог отрицает отравление Навального

Александр Сабаев считает, что оппозиционеру могло стать плохо вследствие множества внешних факторов – алкоголя, стресса, диеты и даже отсутствия завтрака.

Главный токсиколог Сибирского федерального округа Александр Сабаев отрицает, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен. Российские врачи омской больницы в организме политика ядов не нашли. Сабаев уверяет, что Навальному могло стать плохо вследствие множества внешних факторов — алкоголя, стресса, диеты и даже отсутствия завтрака.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Минздрав Омской области.

"Данная ситуация могла быть спровоцирована не только диетами, она могла быть спровоцирована какими-то алкогольными, может быть, эксцессами, о которых мы не знаем. Могла быть спровоцирована стрессовым состоянием, переутомлением. Она даже могла провоцироваться температурным фактором – то есть длительное пребывание на солнце, предположим, или, наоборот, в переохлаждении", – сказал Сабаев.

Свою гипотезу Сабаев "подтверждает" тем, что у политика не повреждены почки, легкие и печень, как это происходит при наличии тяжелых токсинов.

"Любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что какое-то ухудшение началось внезапно. Даже банальное отсутствие завтрака", – сказал Сабаев.

Напомним, 20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "Навальный стал жертвой преступления". В частности, Меркель сообщила, что "кто-то пытался заставить его замолчать", и потребовала ответов от Москвы.

В США уверены, что Навальный действительно был отравлен ядом группы "Новичок". Кроме того, британский премьер Борис Джонсон и глава МИД Доминик Рааб выразили обеспокоенность заявлением Берлина об отравлении Навального ядом группы "Новичок" и призвали российские власти дать необходимые пояснения.