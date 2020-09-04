НАТО требует от России рассекретить программу "Новичок"

Североатлантический альянс (НАТО) после инцидента с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального требует от российских властей раскрыть программу производства боевого вещества "Новичок".

Об этом в своем Twitter заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, данные необходимо предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Германия проинформировала союзников о выводах своих специалистов по отравлению Алексея Навального. Все союзники НАТО осуждают это нападение. Мы призываем Россию предоставить ОЗХО полную информацию о "Новичке", – заявил он.

Он также на пресс-конференции отметил, что страны НАТО обсуждают возможные меры в отношении России в связи с отравлением Навального, но пока нельзя сказать, какими они будут.

"Любое применение химического оружия демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням и является неприемлемым нарушением международных норм и правил",– добавил он.

В чем суть программы "Новичок"?

Еще в 2018 году сообщалось о том, что Россия, несмотря на то, что официально этого не признает, проводит эксперименты с отравляющим веществом "Новичок".

Об этом в то время заявлял посол Великобритании в ФРГ Себастьян Вуд в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

"Если Россия говорит, что все боевые отравляющие вещества советских времен уничтожены под контролем международных наблюдателей, то, с точки зрения Великобритании, это "неправда, абсолютная неправда", – говорил тогда он.

Также он призывал тогда Россию в качестве первого шага открыто признать это.

"Наши спецслужбы знают, что есть секретная программа разработки отравляющего вещества "Новичок", о существовании которой российское правительство никогда не объявляло", - заявлял тогда Вуд.

Напомним, 2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "Навальный стал жертвой преступления". В частности, Меркель сообщила, что "кто-то пытался заставить его замолчать", и потребовала ответов от Москвы.

Позже президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что по данным белорусской разведки, российского оппозиционера Алексея Навального никто не травил, а канцлер Германии Ангела Меркель совершила фальсификацию. Также он передал ФСБ России документы, которые, якобы, подтверждают фальсификацию отравления Навального.

20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального беспрепятственно вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".