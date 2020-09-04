Лукашенко передал ФСБ РФ документы о якобы фальсификации отравления Навального

В тоже время Песков не стал комментировать заявление Лукашенко о фальсификации данных об отравлении Навального.

Президент Беларуси Александр Лукашенко передал России данные о якобы фальсификации отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщил Песков в пятницу, 4 сентября.

"Они же (материалы) вчера были переданы. Вчера, если вы обратили внимание, Лукашенко сказал, они будут переданы в ФСБ", – сказал он.

Он также высказал уверенность в том, что "наверняка ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах".

"Это функция любой спецслужбы", – уточнил пресс-секретарь.

В тоже время Песков не стал комментировать заявление Лукашенко о фальсификации данных об отравлении Навального.

"Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, и поэтому никак не могу прокомментировать это заявление президента Беларуси", – сказал он журналистам.

Отметим, днем ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что по данным белорусской разведки, российского оппозиционера Алексея Навального никто не травил, а канцлер Германии Ангела Меркель совершила фальсификацию.

Напомним, 2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "Навальный стал жертвой преступления". В частности, Меркель сообщила, что "кто-то пытался заставить его замолчать", и потребовала ответов от Москвы.

20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального беспрепятственно вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".