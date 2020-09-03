"Никакого отравления Навального не было", – Лукашенко заявил, что перехватил разговор Меркель

По словам Лукашенко Меркель сделала свое заявление, чтобы "отбить охоту" у Владимира Путина вмешиваться в ситуацию в Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что по данным Белорусской разведки, российского оппозиционера Алексея Навального никто не травил, а канцлер Германии Ангела Меркель совершила фальсификацию.

Об этом Лукашенко заявил сегодня, 3 сентября, на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, и пообещал передать запись разговора России, передает "БелТА".

"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них – Запада – новая фишка появилась. Опять "Новичок", опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему – Навальному – хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи.

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Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси, – примечание "БелТА") развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", – заявил глава белорусского государства.

Лукашенко предположил, что заявление, которое сделала Меркель, подготовила для канцлера группа специалистов, а сделали они это, по словам белорусского лидера, "Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси".

"Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди", – пояснил Лукашенко. Все материалы, по словам президента РБ, "сегодня-завтра" будут переданы российским спецслужбам.

Вчера, 2 сентября, лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "Навальный стал жертвой преступления". В частности, Меркель сообщила, что "кто-то пытался заставить его замолчать", и потребовала ответов от Москвы.

Напомним, 20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального беспрепятственно вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".