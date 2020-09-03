Байден обвинил Трампа в соучастии в отравлении Навального

Бывший вице-президент США не сомневается, что ответственность за отравление Навального лежит на российском государстве.

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден осудил действующего главу Белого дома Дональда Трампа за отсутствие реакции на заявления об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком", назвав молчание президента США соучастием в преступлении.

Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном на его сайте.

"Кремль, несомненно, считает, что может действовать безнаказанно. Дональд Трамп отказался противостоять Путину, назвав его "удивительным человеком". Он ничего не сказал о сообщении спецслужб о том, что Путин назначил награду за головы американских солдат в Афганистане. Он еще не осудил нападение на Навального. Его молчание – это соучастие", – говорится в тексте заявления.

Байден заявил, что у него нет сомнений в том, что ответственность за отравление Навального лежит на российском государстве.

"Кремль снова использовал свое излюбленное оружие, "Новичок", чтобы заставить замолчать политического оппонента. Способ нападения не оставляет сомнений в том, что ответственность лежит на российском государстве… Это признак того, что российский режим настолько параноидален, что не желает терпеть никакой критики или несогласия", – говорится в заявлении.

Байден пообещал, что на президентском посту сделает все, чтобы Путин понес ответственность.

"Как президент я сделаю то, что Дональд Трамп отказывается делать: работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы привлечь режим Путина к ответственности за его преступления", – заявил Байден.

Отметим, США осудили отравление Навального и заявили, что международное сообщество должно наказать тех, кто ответственен за это. В частности, в Белом доме предложили ввести санкции против виновных.

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи обнаружили, что в организме оппозиционера присутствуют следы вещества из группы "Новичок".

Состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который после отравления находится в немецкой клинике "Шарите", остается тяжелым. Он до сих пор находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.