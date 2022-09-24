Росіяни атакували позиції ЗСУ хімічною зброєю, — ОК "Південь" (відео)

ЗС РФ скинули гранати з отруйною речовиною за допомогою безпілотників, проте медикам вдалося врятувати життя українських солдатів.

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Російські війська атакували Збройні Сили України хімічною зброєю у південній частині країни. Про це 24 вересня в ранковому зведенні повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, відео опубліковане на офіційній сторінці у Facebook.

За інформацією командування, росіяни скинули з безпілотного літального апарата контейнери з небезпечною речовиною на позиції українських військових, передбачається, що це була хлоропікринова граната К-51. Завдяки бойовим медикам, які оперативно відреагували на подію та надали солдатам необхідну допомогу, ЗСУ вдалося уникнути жертв — життю українців зараз нічого не загрожує.

Хлоропікрин — це рідина з різким запахом, яка у високих концентраціях дуже отруйна і належить до II класу небезпеки. Спочатку речовину застосовували у промислових процесах, але потім почали використовувати у військових цілях. Хлоропікрин сильно подразнює шкіру і слизові оболонки, спричиняє набряк легень, бронхіт, рясну сльозотечу, м'язові конвульсії, ураження шкірного покриву, блювання, біль у шлунку, втрату свідомості. Симптоми виникають раптово та позбавляють солдатів боєздатності, а з концентрацією 2 мг/л людина вмирає за лічені хвилини.

Речовину використовують у радянській газовій гранаті К-51, розробленій наприкінці 1970-х років для розгону демонстрантів та ураження противників під час бойових дій. Вона має герметичний пластиковий корпус із металевим дном. Детонація відбувається завдяки запальному запалу, після початку горіння спеціальна речовина всередині гранати розширюється, вибиває дно, і в результаті розпилюється хмара отруйної речовини. Площа дії становить до 400 кв. м.

[ + – ] Газові гранати К-51

Як повідомив Владислав Назаров, ЗС РФ зазнають поразки на суші, тому почали активніше завдавати ударів з повітря, зокрема по мирних жителях України. За останню добу вони запустили ракету Х-31 із тактичного літака Су-30 по Куцурубській територіальній громаді, що на Миколаївщині, обійшлося без жертв.

Крім того, російська армія двічі атакувала Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря, вразивши адміністративну будівлю поряд із портом. Ще один безпілотник моделі Shahed-136 українське ППО збило над морем, проте вибухова хвиля зачепила кілька будинків на березі, внаслідок чого загинув мирний житель. Пізніше було збито ще п'ять російських дронів.

Раніше з'явилася інформація, що німецькі компанії могли роками постачати до Росії отруйні речовини. Компоненти відправляли компанії "Хіммед", яка працює на ЗС РФ та ФСБ.

У квітні експерти розповіли, як захиститись при хімічній атаці. Загроза застосування ЗС РФ такої зброї існує давно, про це попереджав навіть президент України Володимир Зеленський.