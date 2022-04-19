Як убезпечити себе в разі хімічної атаки: антидоти та рекомендації експертів

Експерти не припиняють говорити про загрозу використання хімічної зброї в Україні. Фокус розбирався, чи існують ліки на випадок хімічної атаки, радіаційної небезпеки, як мінімізувати ризики та чи треба скуповувати йод в аптеках.

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За останній місяць війни як українські політики й експерти, так і представники міжнародної спільноти неодноразово попереджали, що Росія може використати хімічну зброю проти мирного населення України. Ще 23 березня про це повідомляли у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента, попереджав про те, що Кремль готує ґрунт для можливих біологічних / хімічних операцій на території України. Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CNN підтвердив, що Україні треба готуватися: РФ може застосувати ядерну та хімічну зброю.

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Як же українцям підготуватися до ймовірної загрози та чи існують антидоти проти поширеної хімзброї? Одразу скажемо: немає окремої домашньої аптечки "від хімічної загрози" і медичну допомогу можуть надати лише кваліфіковані фахівці. Проте мінімізувати ризики в разі хімічної атаки все ж таки можна — навіть без спеціальних ліків.

Питна сода в разі хімічної атаки

МОЗ України дає базові рекомендації на випадок хімічної атаки:

щільно закрити вікна та двері, вентиляційні отвори, димарі;

заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;

вимкнути побутові прилади та газ.

Усі експерти підтверджують: максимальна герметизація приміщення всіма можливими способами може знизити небезпеку отруєння у разі хіматаки. Іноді радять завісити вікна в будинку мокрими ковдрами. Також варто пам'ятати про те, що не можна користуватися кондиціонерами.

[ + – ] Правильну допомогу в разі хімічної атаки можуть надати лише спеціальні служби

Якщо в місті застосовувалася хімічна зброя, а ви плануєте евакуюватись, то до цього теж треба підготуватися. Найкращий спосіб уберегти органи дихання — використовувати протигаз, але він є далеко не в усіх. Якщо як отруйна речовина використовувався хлор, фахівці радять підготувати ватно-марлеві пов'язки, змочені водою або, краще, 2-5% розчином питної соди. Такий розчин можна зробити заздалегідь і зберігати вдома у пляшці, щоб у разі небезпеки мати його під рукою.

Для евакуації з отруєної зони необхідно максимально закрити поверхню тіла, для цього підійде плащ зі щільної тканини, шию варто замотати шарфом, обов'язково вдягнути рукавички, взуття з високими халявами. Для пересуванні по вулиці краще використовувати окуляри, можна навіть для плавання — вони щільно прилягатимуть до обличчя.

Важливо пам'ятати: допомагаючи іншій людині, яка стала жертвою використання хімічної зброї, у жодному разі не можна робити штучне дихання.

Чим небезпечні хлор та іприт. Хімічні атаки у Сирії

У 2018 році вертоліт сирійських Військово-повітряних сил скинув хлорну бомбу на місто Серакіб. За інформацією The New York Times, сирійський уряд також використав іприт як хімзброю. Як потім повідомляли очевидці, люди визначали іприт за стійким запахом, схожим на цибулю, часник, хрін або гірчицю. Однак, як йдеться у статті Національного інституту охорони праці США (NIOSH), запах не є надійним індикатором, і не можна покладатися лише на нього в разі загрози хімічної атаки.

Іприт дуже токсичний, він уражає очі, шкіру та дихальні шляхи, а також пригнічує імунну систему. У разі сильного отруєння смерть може настати через дихальну недостатність.

Антидоту від отруєння іпритом не існує. Для мінімізації наслідків необхідно провести первинну санітарну обробку: вимити м'якою щіткою уражені ділянки шкіри за допомогою мильного розчину. Очі треба промити великою кількістю води протягом щонайменше 15 хвилин. Після цього не можна закривати очі пов'язками. Горло варто прополоскати холодною і теплою водою.

Отруєння хлором вважається дуже серйозним, призводить до набряку легенів. При отруєнні постраждалий може подихати парами води або аерозолем 0,5% розчину питної соди протягом 15 хвилин.

Водночас Гліб Репіч, кандидат хімічних наук і викладач хімії, в інтерв'ю каналу "Україна 24" наголосив, що використання саме хлору й іприту російською стороною малоймовірне. За словами експерта, подібні речовини не є ефективною зброєю, на відміну від зарину та його аналогів.

Зарин: хімічні атаки в Сирії та в Токіо

Найвідоміший випадок застосування зарину — атака в метрополітені в Токіо. Японська релігійна секта "Аум Сінрікьо" в 1995 році використовувала отруйну речовину на двох станціях, тоді загинуло не менше десяти осіб. Відомо про випадки застосування зарину в Сирії.

Зарин легко проникає в організм через слизову оболонку очей і дихальні шляхи. Отруєння ефіром призводить до звуження зіниць, конвульсій, слабкості, слиновиділення, людина поступово втрачає контроль над усіма функціями тіла.

Відомий блогер і журналіст Тарас Білка рекомендує нічого не їсти та не пити, якщо стане відомо про застосування зарину в населеному пункті.

Як пише лікарка-кардіологиня з Києва Дар'я Степчина, для знешкодження поверхонь, приміщення та одягу можна застосовувати водний розчин аміаку та пероксиду водню.

Як антидот при отруєнні зарином використовуються атропін і діазепам. У разі хімічної атаки атропін підвищує частоту серцевих скорочень і допомагає зменшити виділення слизу в легенях чи дихальних шляхах людини. Американська гуманітарна організація Direct Relief навіть відправила в Україну 220 тис. ампул лікарського засобу на випадок хімічної атаки.

Військові фахівці для нейтралізації отруйної речовини використовують 18-відсотковий розчин гідроксиду натрію (каустична сода). Однак треба пам'ятати про те, що гідроксид натрію належить до речовин 2-го класу небезпеки, тому самостійно в домашніх умовах його використовувати не можна.

У разі хімічної атаки експерти радять уникати відкритої місцевості. У цьому випадку безпечніше перебувати в квартирі, особливо на верхніх поверхах будинків, проте житло треба зробити максимально герметичним. У той же час розрізнити отруйну речовину більшість звичайних громадян самостійно не зможуть, тому треба шукати офіційну інформацію про атаку та дотримуватися рекомендацій органів влади та спеціалізованих служб.

Радіаційна загроза: як приймати йод, щоб уберегти щитовидку

Відомий педіатр і ведучий Євген Комаровський дає свої поради на випадок радіоактивної загрози.

[ + – ] У разі радіоактивної загрози лікар Комаровський радить використовувати таблетки калію йодиду

Як пояснює Комаровський, при радіоактивному зараженні відбувається викид радіоактивного йоду, що вбиває щитовидну залозу.

"Є дуже важливі правила захисту: якщо є загроза радіоактивного зараження, варто прийняти внутрішньо звичайний йод, — каже медик. — Тоді щитовидна залоза буде "зайнята" цим йодом, і ми зможемо вберегти її від ураження". За словами Комаровського, це потрібно робити лише в тому випадку, коли загроза дійсно реальна, у перші хвилини / години після того, як оголошено тривогу хімічної атаки (вона відрізняється від звичайної повітряної тривоги).

Варто передбачити, щоб у домашній аптечці були таблетки калію йодиду. Їх наявність в українських аптеках можна відстежити на сайті tabletki.ua.

У разі радіоактивної загрози дорослі та діти старше 2 років приймають половину таблетки — 125 мг. Дітям до 2 років дають одну шосту пігулки, тобто 40 мг. Йодид калію запобігає осіданню забрудненого йоду в клітинах організму, оскільки запаси вже заповнені. Однак людям старше 45 років таблетки йоду для блокади щитовидної залози приймати не рекомендується, тому що ризик побічних ефектів дуже великий.

Якщо таблеток немає, можна використати розчин звичайного 5-відсоткового йоду. Лікар Комаровський пояснює: люди старше 14 років мають прийняти 40 крапель йоду, їх можна накапати у молоко чи воду. Дітям від 4 до 14 років достатньо 20 крапель. Дітям до 5 років йод усередину приймати не можна.

Варто пам'ятати, що профілактична доза йоду необхідна лише в разі реальної загрози. За відсутності радіоактивного йоду йодид калію може зашкодити організму. Крім того, у разі радіації він захищає лише щитовидку, але не інші органи.