Как обезопасить себя при химической атаке: антидоты и рекомендации экспертов

Эксперты не перестают говорить об угрозе использования химического оружия в Украине. Фокус разбирался, существуют ли лекарства на случай химической атаки, радиационной опасности, как минимизировать риски и надо ли скупать йод в аптеках.

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За последний месяц войны как украинские политики и эксперты, так и представители международного сообщества неоднократно предупреждали о том, что Россия может использовать химическое оружие против мирного населения Украины. Еще 23 марта об этом сообщали в Центре противодействия дезинформации при СНБО. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, предупреждал о том, что Кремль готовит почву для возможных биологических/химических операций на территории Украины. Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN подтвердил, что Украине надо готовиться: РФ может применить ядерное и химическое оружие.

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Как же украинцам подготовиться к вероятной угрозе и существуют ли антидоты против распространенного химоружия? Сразу скажем: не существует отдельной домашней аптечки "от химической угрозы" и медицинскую помощь могут оказать лишь квалифицированные специалисты. Тем не менее, минимизировать риски при химической атаке все-таки можно — даже без специальных лекарств.

Питьевая сода при химической атаке

Минздрав Украины дает базовые рекомендации на случай химической атаки:

плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;

заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;

выключить бытовые приборы и газ.

Все эксперты подтверждают: максимальная герметизация помещения всеми возможными способами может снизить опасность отравления при химатаке. Иногда советуют завесить окна в доме мокрыми одеялами. Также стоит помнить о том, что нельзя пользоваться кондиционерами.

[ + – ] Правильную помощь при химической атаке могут оказать лишь специальные службы

Если в городе применялось химическое оружие, а вы планируете эвакуироваться, то к этому тоже надо подготовиться. Лучший способ уберечь органы дыхания — использовать противогаз, но он явно есть далеко не у всех. Если в качестве отравляющего вещества использовался хлор, специалисты советуют подготовить ватно-марлевые повязки, смоченные водой или, предпочтительнее, 2-5% раствором питьевой соды. Такой раствор можно сделать заранее и хранить дома в бутылке, чтобы в случае опасности иметь его под рукой.

Для эвакуации из отравленной зоны необходимо максимально закрыть поверхность тела, для этого подойдет плащ из плотной ткани, шею стоит замотать шарфом, обязательно надеть перчатки, обувь с высокими голенищами. При передвижении по улице лучше использовать очки, можно даже для плавания — они будут плотно прилегать к лицу.

Важно помнить: оказывая помощь другому человеку, ставшему жертвой использования химического оружия, ни в коем случае нельзя делать искусственное дыхание.

Чем опасны хлор и иприт. Химические атаки в Сирии

В 2018 году вертолет сирийских Военно-воздушных сил сбросил хлорную бомбу на город Серакиб. По информации The New York Times, сирийское правительство также использовало иприт в качестве химоружия. Как потом сообщали очевидцы, люди определяли иприт по стойкому запаху, похожему на лук, чеснок, хрен или горчицу. Однако, как говорится в статье Национального института охраны труда США (NIOSH), запах не является надежным индикатором, и нельзя полагаться лишь на него при возникновении угрозы химической атаки.

Иприт очень токсичен, он поражает глаза, кожу и дыхательные пути, а также подавляет иммунную систему. При сильном отравлении смерть может наступить из-за дыхательной недостаточности.

Антидота от отравления ипритом не существует. Для минимизации последствий необходимо провести первичную санитарную обработку: вымыть мягкой щеткой пораженные участки кожи с помощью мыльного раствора. Глаза надо промыть большим количеством воды в течение как минимум 15 минут. После этого нельзя закрывать глаза повязками. Горло следует прополоскать холодной и теплой водой.

Отравление хлором считается очень серьезным, приводит к отеку легких. При отравлении пострадавший может подышать парами воды или аэрозолем 0,5% раствора питьевой соды на протяжении 15 минут.

В то же время Глеб Репич, кандидат химических наук и преподаватель химии, в интервью каналу "Украина 24" подчеркнул, что использование именно хлора и иприта российской стороной маловероятно. По словам эксперта, подобные вещества не являются эффективным оружием, в отличие от зарина и его аналогов.

Зарин: химические атаки в Сирии и в Токио

Наиболее известный случай применения зарина — атака в метрополитене в Токио. Японская религиозная секта "Аум Синрике" в 1995 году использовала отравляющее вещество на двух станциях, тогда погибло не менее десяти человек. Известно о случаях применения зарина в Сирии.

Зарин легко проникает в организм через слизистую глаз и дыхательные пути. Отравление эфиром приводит к сужению зрачков, конвульсиям, слабости, слюноотделению, человек постепенно теряет контроль над всеми функциями тела.

Известный блогер и журналист Тарас Билка рекомендует ничего не есть и не пить, если станет известно о применении зарина в населенном пункте.

Как пишет врач-кардиолог из Киева Дарья Степчина, для обезвреживания поверхностей, помещения и одежды можно применять водный раствор аммиака и пероксида водорода.

Как антидот при отравлении зарином используются атропин и диазепам. При химической атаке атропин повышает частоту сердечных сокращений и помогает уменьшить выделение слизи в легких или дыхательных путях человека. Американская гуманитарная организация Direct Relief даже отправила в Украину 220 тыс. ампул лекарственного препарата на случай химической атаки.

Военные специалисты для нейтрализации отравляющего вещества используют 18-процентный раствор гидроксида натрия (каустическая сода). Однако надо помнить о том, что гидроксид натрия относится к веществам 2-го класса опасности, так что самостоятельно в домашних условиях его использовать нельзя.

При химической атаке эксперты советуют избегать открытой местности. В этом случае безопаснее находиться в квартире, особенно на верхних этажах зданий, однако жилье надо сделать максимально герметичным. В то же время различить отравляющее вещество большинство обычных граждан самостоятельно не смогут, поэтому надо искать официальную информацию об атаке и следовать рекомендациям органов власти и специализированных служб.

Радиационная угроза: как принимать йод, чтобы уберечь щитовидку

Известный педиатр и ведущий Евгений Комаровский дает свои советы и на случай радиоактивной угрозы.

[ + – ] При радиоактивной угрозе доктор Комаровский советует использовать таблетки калия йодида

Как объясняет Комаровский, при радиоактивном заражении происходит выброс радиоактивного йода, убивающего щитовидную железу.

"Есть очень важные правила защиты: если есть угроза радиоактивного заражения, следует принять внутрь обычный йод, — говорит медик. — Тогда щитовидная железа будет "занята" этим йодом, и мы сможем уберечь ее от поражения". По словам Комаровского, это нужно делать лишь в том случае, когда угроза действительно реальна, в первые минуты/часы после того, как объявлена тревога химической атаки (она отличается от обычной воздушной тревоги).

Стоит предусмотреть, чтобы в домашней аптечке находились таблетки калия йодида. Их наличие в украинских аптеках можно отследить на сайте tabletki.ua.

При радиоактивной угрозе взрослые и дети старше 2 лет принимают полтаблетки — 125 мг. Детям до 2 лет дают одну шестую таблетки, то есть 40 мг. Йодид калия предотвращает оседание загрязненного йода в клетках организма, так как запасы уже заполнены. Однако людям старше 45 лет таблетки йода для блокады щитовидной железы принимать не рекомендуется, так как риск побочных эффектов слишком велик.

Если таблеток нет, можно использовать раствор обычного 5-процентного йода. Доктор Комаровский объясняет: люди старше 14 лет должны принять 40 капель йода, их можно накапать в молоко или воду. Детям от 4 до 14 лет достаточно 20 капель. Детям до 5 лет йод внутрь принимать нельзя.

Следует помнить о том, что профилактическая доза йода необходима лишь в случае реальной угрозы. При отсутствии радиоактивного йода йодид калия может нанести вред организму. Кроме того, в случае радиации он защищает лишь щитовидку, но не другие органы.