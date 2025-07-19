Військовий Любомир Нідзельський загинув від хімічної зброї ЗС РФ: подробиці (фото)

31-річний Любомир був оператором ПТРК "Стугна". Із захисником попрощались 18 липня на його рідній Житомирщині. Про втрату повідомила військовослужбовиця Тетяна Чорновол, яка була напарницею бійця.

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"У моєму взводі загинув воїн, мій напарник Любомир Нідзельський. Загинув на чергуванні "Стугни" на нулі, від удару забороненої хімічної зброї", – написала Чорновол у Facebook.

Вона додала, що Любомир Нідзельський "загинув воїном" – "він палив ворога "Стугною".

Він був напарником Чорновол ще з часів оборони Києва, розповіла військовослужбовиця.

"Він чергував уночі, я – вдень… Він делікатна, щира, спокійна людина, він моя фронтова родина, ми так звикли до нього, що до сих пір не усвідомлюємо, що його не має. Нам так боляче", – написала вона.

"Ми завжди були дуже уважними і організованими. У нас на позиціях завжди були протигази. Любомир з останніх сил намагався його одіти, але не встиг, втратив свідомість… Приліт був дуже точним — в зелень яка прикривала вхід в підвал. Другому: Сергію просто пощастило, він втратив свідомість біля виходу назовні, де гази провіяло протягом, він був без свідомості 7 годин. До сих пір у нього не працюють нирки", — розповіла Чорновол.

Що відомо про Любомира Нідзельського

Любомир Нідзельський народився 11 квітня 1994 року в селі Тетірка на Житомирщині, повідомили в Житомирській міськраді. З дитинства цікавився математикою та інформатикою, до школи пішов у п’ять з половиною років.

Закінчив державний університет "Житомирська політехніка", отримавши фах інженера за спеціальністю "Біотехнічні та медичні апарати та системи".

З початком повномасштабної війни повернувся до армії. Служив у бойовому підрозділі, мав псевдо "Любчик".

Любомир Нідзельський з побратимами Фото: Соцмережі

Був нагороджений відзнакою головнокомандувача ЗСУ "Золотий Хрест", медаллю "Ветеран війни – учасник бойових дій", пам’ятною відзнакою 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна.

"Любчик мріяв жити в місті, подорожувати країною та світом, відпочивати з батьками та братом, бачитися частіше з друзями, як у старі добрі часи та завжди бути поруч зі мною", – написала Оксана Нідзельська, дружина загиблого.

Прощання з Героєм відбулося 18 липня у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Житомира.

Поховали його на Алеї Слави Корбутівського міського кладовища.

Нагадаємо, в червні військові повідомляли, що російські окупаційні війська систематично застосовують заборонену Женевськими конвенціями хімічну зброю на Сіверському напрямку, що у Донецькій області.

Фокус також писав про те, що у російських дронах, якими атакують українські міста, почали знаходити капсули з отруйною речовиною.