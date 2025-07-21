Таинственная смерть в бассейне: в Испании погиб бывший чиновник МВД Украины, — СМИ

В курортном городке Испании нашли тело 61-летнего украинца. Погибшим оказался бывший сотрудник МВД, а место инцидента связано с громким убийством российского дезертира.

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В Вильяхойосе (Испания), в бассейне жилого комплекса Cala Alta, нашли мертвым Игоря Грушевского — бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Украины. Как сообщает издание El Espanol, трагедия произошла 29 июня, но информация о ней появилась только сейчас.

Мужчина плавал в бассейне, после чего соседи обнаружили его лицом вниз в воде. Первую помощь пытались оказать очевидцы, впоследствии — медики, однако спасти украинца не удалось. По предварительным данным, на теле не зафиксировано видимых повреждений, однако из уха текла кровь. Это дало основания предполагать возможный инсульт или другую внезапную болезнь.

Погибший жил в этом комплексе недавно — он приобрел квартиру несколько месяцев назад и занимался ремонтом. По словам соседей, Грушевский держался в стороне, поэтому о его прошлом мало кто знал. Лишь впоследствии выяснилось, что он работал в Департаменте борьбы с организованной преступностью МВД Украины, а впоследствии — в рядах Национальной полиции.

Инцидент вызвал подозрения среди жителей комплекса. Некоторые связывают смерть украинца с убийством российского летчика-дезертира Максима Кузьминова, которое произошло в этом же районе в феврале 2024 года.

Интересно, что в официальных реестрах Украины практически нет упоминаний о Грушевском. Однако в базах данных удалось найти документы 1993 года, где он фигурирует как уполномоченный представитель в структуре УБОП в Черкасской и Кировоградской областях. Это подразделение было расформировано во время реформы полиции в 2015 году.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили смерть Игоря Грушевского. По словам представителя ведомства, по предварительной информации от Генерального консульства Украины в Барселоне, причиной гибели стало утопление. Консулы помогают оформлять документы для репатриации тела в Украину.

История русского летчика-дезертира

13 февраля 2024 года, в том же жилом массиве Cala Alta был убит перебежчик из РФ — пилот Максим Кузьминов. Он передал Вооруженным силам Украины вертолет с военным оборудованием. После побега в Испанию Кузьминов жил под фальшивыми документами, однако был обнаружен и застрелен, вероятно, российскими агентами. Дело до сих пор под грифом "секретно".

Фокус сообщал, что в Максима Кузьминова выстрелили более 10 раз, после чего его тело переехали машиной. При погибшем летчике нашли документы на 33-летнего украинца.

Фокус писал, что за убийство пилота Кузьминова киллерам заплатили чиновники РФ в Европе.

Как сообщал Фокус, российский пилот Максим Кузьминов похоронен в безымянной могиле в Испании.