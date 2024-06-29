Убийство пилота Кузьминова: киллерам заплатили чиновники РФ в Европе, — WSJ

По словам журналистов, РФ использует Австрию как оперативную базу, из-за чего страна превращается в проблему для своих соседей.

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За убийство российского летчика Максима Кузнецова, который угнал для Украины вертолет Ми-8, киллеры получили деньги от российских чиновников из Вены, Австрия. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

По словам журналистов, они пообщались с австрийскими чиновниками, а также с представителями других стран Европы и США. Они считают, что Вена стала "базой" для российских шпионов. Многие из них оперативники координируют финансовую и логистическую поддержку для убийств, диверсий и вербовки в Европе.

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Издание пишет, что за последние два года число чиновников РФ, которые работают на территории Австрии, выросло примерно на 100 человек (с 400 до 500). Половина из них действуют как агенты спецслужбы России.

К примеру, как сообщается, в Австрию отправились чиновники из российского консульства в Мюнхене, которое было закрыто. Предполагается, что шпионы РФ следят за тем, как перемещается по Европе военная помощь, предназначенная для Украины.

В материале говорится, что Россия наземными путями переправляет в Австрию деньги. Наличные "дипломаты" затем перевозят в другие страны Европы среди личных вещей.

В австрийской разведке рассказали, что РФ использует Австрию как оперативную базу, из-за чего страна превращается в проблему для своих соседей.

В МВД Австрии заявили, что знают об угрозе со стороны шпионов России, однако все равно характеризуют страну как одну из самых безопасных. Россиян противодействуют в установленных законами рамках. Дело в том, что, как пишут журналисты, шпионаж в Австрии не запрещен, пока не направлен против самой Австрии.

Напомним, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, какая ошибка Кузьминова стала роковой. Пилот Максим Кузьминов был застрелен после того, как перегнал вражеский Ми-8. Руководитель ГУР Кирилл Буданов признал, что это надо было предотвратить, а не верить россиянину на слово.