Убивство пілота Кузьмінова: кілерам заплатили чиновники РФ у Європі, — WSJ

За словами журналістів, РФ використовує Австрію як оперативну базу, через що країна перетворюється на проблему для своїх сусідів.

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За вбивство російського льотчика Максима Кузнєцова, який викрав для України вертоліт Мі-8, кілери отримали гроші від російських чиновників із Відня, Австрія. Про це пише видання Wall Street Journal.

За словами журналістів, вони поспілкувалися з австрійськими чиновниками, а також із представниками інших країн Європи та США. Вони вважають, що Відень став "базою" для російських шпигунів. Багато з них оперативники координують фінансову та логістичну підтримку для вбивств, диверсій і вербування в Європі.

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Видання пише, що за останні два роки кількість чиновників РФ, які працюють на території Австрії, зросла приблизно на 100 осіб (з 400 до 500). Половина з них діють як агенти спецслужби Росії.

Приміром, як повідомляється, в Австрію вирушили чиновники з російського консульства в Мюнхені, яке було закрито. Передбачається, що шпигуни РФ стежать за тим, як переміщається Європою військова допомога, призначена для України.

У матеріалі йдеться, що Росія наземними шляхами переправляє в Австрію гроші. Готівку "дипломати" потім перевозять в інші країни Європи серед особистих речей.

В австрійській розвідці розповіли, що РФ використовує Австрію як оперативну базу, через що країна перетворюється на проблему для своїх сусідів.

У МВС Австрії заявили, що знають про загрозу з боку шпигунів Росії, проте все одно характеризують країну як одну з найбезпечніших. Росіянам протидіють у встановлених законами рамках. Річ у тім, що, як пишуть журналісти, шпигунство в Австрії не заборонене, поки не спрямоване проти самої Австрії.

Нагадаємо, глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів, яка помилка Кузьмінова стала фатальною. Пілот Максим Кузьмінов був застрелений після того, як перегнав ворожий Мі-8. Керівник ГУР Кирило Буданов визнав, що цьому треба було запобігти, а не вірити росіянину на слово.