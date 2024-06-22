Стежили за ветераном війни з РФ: нові деталі арешту можливих шпигунів у Німеччині, — ЗМІ

За словами журналістів, чоловік, за яким стежили затримані, злякався, що на нього можуть напасти, а тому сам звернувся по допомогу в поліцію.

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Підозрювані у шпигунстві чоловіки, яких затримала поліція Німеччини, могли стежити за українцем, який воював проти російських окупантів. Про це пише німецьке видання Spiegel.

За словами журналістів, "шпигуни" могли використовувати несправжні імена. Вони стежили за українцем у Франкфурті. Там вони мали зустрітися з ним у кафе, однак чоловік вважав це підозрілим, а тому звернувся до поліції. Українець боявся, що на нього буде скоєно напад.

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Видання пише, що один із підозрюваних нещодавно в'їхав на територію Німеччини.

Крім того, журналісти припустили, що трійця могла працювати на російську спецслужбу, але неясно, на яку саме.

У матеріалі йдеться, що останнім часом кількість підозрюваних у шпигунській діяльності на користь Росії в Європі зросла. Так, у квітні генеральний прокурор Баварії заарештував двох агентів, які, як стверджувалося, планували диверсійні операції в Німеччині за дорученням російської секретної служби. Також підозрюваних у шпигунстві в Росії було нещодавно заарештовано у Франції та Данії.

Арешт підозрюваних у шпигунстві в Німеччині: що відомо

Нагадаємо, 21 червня стало відомо, що німецька прокуратура заарештувала трьох іноземців - українця, росіянина і вірменина — за підозрою в роботі на неназвану іноземну секретну службу. Офіційні особи ідентифікували трьох тільки як громадянина України Роберта А., громадянина Вірменії Вардгеса І. і громадянина Росії Армана С. 19 червня вони обшукали кафе у Франкфурті, де мала перебувати ціль.

Раніше повідомлялося, що на стратегічному об'єкті в Болгарії затримали українця. Його підозрюють у шпигунстві. Під час обшуку в підозрюваного знайшли дрони, фотоапарати та іншу техніку. Наразі експерти перевіряють, чи містять знімки інформацію, що становить державну таємницю.