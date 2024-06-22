Следили за ветераном войны с РФ: новые детали ареста возможных шпионов в Германии, — СМИ

По словам журналистов, мужчина, за которым следили задержанные, испугался, что на него могут напасть, а потому сам обратился за помощью в полицию.

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Подозреваемые в шпионаже мужчины, которых задержала полиция Германии, могли следить за украинцем, воевавшим против российских оккупантов. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

По словам журналистов, "шпионы" могли использовать ненастоящие имена. Они следили за украинцем во Франкфурте. Там они должны были встретиться с ним в кафе, однако мужчина посчитал это подозрительным, а потому обратился в полицию. Украинец боялся, что на него будет совершено нападение.

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Издание пишет, что один из подозреваемых недавно въехал на территорию Германии.

Кроме того, журналисты предположили, что троица могла работать на российскую спецслужбу, но неясно, на какую именно.

В материале говорится, что В последнее время число подозреваемых в шпионской деятельности в пользу России в Европе возросло. Так, в апреле генеральный прокурор Баварии арестовал двух агентов, которые, как утверждалось, планировали диверсионные операции в Германии по поручению российской секретной службы. Также подозреваемые в шпионаже в России были недавно арестованы во Франции и Дании.

Арест подозреваемых в шпионаже в Германии: что известно

Напомним, 21 июня стало известно, что немецкая прокуратура арестовала трех иностранцев — украинца, россиянина и армянина — по подозрению в работе на неназванную иностранную секретную службу. Официальные лица идентифицировали трех только как гражданина Украины Роберта А., гражданина Армении Вардгеса И. и гражданина России Армана С. 19 июня они обыскали кафе во Франкфурте, где должна была находиться цель.

Ранее сообщалось, что на стратегическом объекте в Болгарии задержали украинца. Его подозревают в шпионаже. Во время обыска у подозреваемого нашли дроны, фотоаппараты и другую технику. Сейчас эксперты проверяют, содержат ли снимки информацию, составляющие государственную тайну.