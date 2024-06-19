Подозревают в шпионаже: на стратегическом объекте в Болгарии задержали украинца

Во время обыска у подозреваемого нашли дроны, фотоаппараты и другую технику. Сейчас эксперты проверяют, содержат ли снимки информацию, составляющие гостайну.

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В Болгарии на территории ТЭС Maritsa East 2, которая является стратегическим объектом, был задержан мужчина с украинскими документами. Об сообщил заместитель городского прокурора Софии Христо Крастев.

По его словам, задержанный был обвинен в сборе информации, составляющей государственную тайну, с целью передачи ее третьему государству.

Мужчину задержали на 72 часа. Отмечается, что в суд будет вынесено решение о его заключении под стражу.

Во время обыска в доме мужчины были обнаружены дроны, мобильные телефоны, фотоаппараты, а также несколько SIM-карт и карт памяти.

Зампрокурора сообщил, что на данный момент проводятся экспертизы для выяснения, фотографировал ли мужчина объект и содержат ли снимки информацию, составляющую государственную тайну.

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Представитель надзорного ведомства также подчеркнул, что угрозы безопасности нет.

Ресурс BtvNovinite уточняет, что мужчина уже дал показания — когда он приехал на территорию Болгарии, откуда въезжал, с кем контактировал. Эти сведения сейчас проверяют следственные органы. Следователям также предстоит установить, как задержанный проник на охраняемую территорию. Кроме того, проверяют, действительно ли задержанный является гражданином Украины или въехал в страну по поддельному паспорту.

Отметим, что согласно данным из открытых источников, Maritsa East 2 является крупнейшей тепловой электростанцией на Балканах. Полностью государственная ТЭС имеет мощность 1465 МВт и производит 30% электроэнергии Болгарии. В 2014 году Европейское агентство по окружающей среде признало электростанцию ​​промышленным объектом, наносящим наибольший ущерб здоровью и окружающей среде во всем Европейском Союзе.

Напомним, в конце января власти Болгарии выдали европейский ордер на арест шестерых граждан России, которых обвиняют в причастности к уничтожению заводов по производству оружия и складов с боеприпасами.