Прокуратура Болгарии разыскивает 6 россиян, которые взорвали склады с БК и военный завод

Россиян обвиняют во взрывах, которые были совершены в период с 2011 по 2020 годы на складах боеприпасов, расположенных на территории Республики Болгария.

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Власти Болгарии выдали европейский ордер на арест шестерых граждан России, которых обвиняют в причастности к уничтожению заводов по производству оружия и складов с боеприпасами в период с 2011 по 2020 год. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Болгарии.

Россиян обвиняют по статье терроризм. Их имена не разглашаются.

Предметом досудебного расследования являются четыре взрыва, совершенные в период с 2011 по 2020 годы на складах боеприпасов, расположенных на территории Республики Болгария. Следствие установило причастность россиян к взрыву продукции коммерческого предприятия по производству оружия.

Предприятия, где произошли теракты

База, принадлежавшая компании Эмилиана Гебрева Emko, была уничтожена в Ловнидоле в 2011 году;

Два взрыва на военном объекте в селе Иганово в 2015 году;

Завод "Арсенал" вблизи Маглижа взорвали в 2020 году.

История взрывов на территории Болгарии

The Insider сообщал, что сотрудники ГРУ РФ устраивали взрывы на складах в Чехии и Болгарии, чтобы помешать отправке оружия в Грузию и Украину.

Так, в 2009 году болгарская компания EMCO купила тысячи артиллерийских снарядов советского образца, в Словакии, которая их списала в 2009 году, потому что перешла на стандарты НАТО. В РФ были убеждены, что EMCO продаст эти снаряды в Грузию, а та захочет вернуть свои территории после аннексии Абхазии и Южной Осетии.

Закупленные EMCO 6 тысяч снарядов хранились на чешском складе недалеко от Врбетицы и должны были быть отправлены в Болгарию в период с 4 октября по 4 ноября 2011 года. В 9 часов утра 12 ноября 2011 года в болгарском селе Ловнидол произошел мощный взрыв. Взорвался склад боеприпасов, где EMCO хранил 3120 152-мм снарядов, полученных на несколько дней раньше из Врбетицы.

Менее чем через год после Ловнидола взорвался еще один склад боеприпасов в Болгарии, где на складах хранились боеприпасы, предназначенные для экспорта в Грузию. Взрывы были настолько мощными, что сейсмические лаборатории страны зафиксировали землетрясение силой 1,5 балла по шкале Рихтера.

21 марта 2015 года, более 2 тысяч ракет и противотанковых гранат, предназначенных для экспорта в Украину, взорвались на складе в Иганово, недалеко от Сопота, где находится крупнейший в стране производитель вооружений.

К взрывам, как пишет издание, причастно подразделение ГРУ 29155, возглавляемое российским генералом Андреем Аверьяновым, о котором заговорили после отравления в Солсбери. Он якобы устраивал взрывы в Европе задолго до начала украинской войны.

Напомним, что 18 января Государственное бюро расследований объявило в розыск близкого родственника львовского бизнесмена, подозреваемого в мошенничестве с закупками одежды для Вооруженных Сил Украины.

Также сообщалось, что в Болгарии депутаты планируют отобрать у россиян туристический курорт "Камчия". Этим комплексом управляют болгарские граждане, которые формально не подпадают под санкции ЕС. Он принадлежит Москве и известен как культурный, образовательный, рекреационный, спортивный, оздоровительный, деловой и конгресс-туризм.