ГБР объявило в розыск сына Игоря Гринкевича по делу о закупках для ВСУ (видео, фото)

По словам советницы Госбюро расследований Татьяны Сапьян, с начала 2022 года Гринкевичи заключали с Минобороны контракты на закупку одежды и белья для ВСУ, но по факту поставляли некачественную продукцию или не поставляли ее вовсе.

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Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в розыск близкого родственника львовского бизнесмена, подозреваемого в мошенничестве с закупками одежды для Вооруженных сил Украины. Об этом четверг, 18 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказала советница ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона, ГБР разоблачило организованную группу, которая занималась закупками одежды и белья для ВСУ. Группа нанесла государственному бюджету Украины ущерб на почти миллиард гривен.

5 членам группировки было сообщено о подозрении, они задержаны, однако один из них до сих пор скрывается.

"Вчера проводились ряд неотложных обысков, чтобы найти и задержать членов преступной группировки, в том числе родственника львовского бизнесмена. К сожалению его пока не нашли, но подозрение в мошенничестве и участии в преступной группировке ему объявлено в установленном законом порядке", — отметила Сапьян.

По данным ГБР, группа действовала с начала 2022 года. Они заключали с Министерством обороны Украины контракты на закупку одежды и белья для ВСУ, но по факту поставляли некачественную продукцию или не поставляли ее вовсе.

По данным медиа "Суспільне", разыскиваемый — сын бизнесмена Игоря Гринкевича — Роман Гринкевич.

Дело Гринкевичей — что надо знать

29 декабря в Госбюро расследований сообщили о попытке подкупа со стороны бизнесмена, занимающего одно из ведущих мест среди поставщиков товаров для Министерства обороны. Подозреваемый предприниматель предложил полмиллиона долларов взятки должностному лицу ГБР в обмен на возвращение имущества своих компаний, изъятого в рамках уголовного расследования.

По данным следствия, бизнесмен, владеющий строительными фирмами, также является поставщиком одежды и продуктов питания для Минобороны. Его компании выиграли 23 тендера общей стоимостью более 1,5 миллиарда гривен. Предварительные оценки указывают на убытки в размере 1,2 миллиарда гривен для государственного бюджета. По информации СМИ, речь идет о львовском предпринимателе Игоре Гринкевиче.

Сын Игоря Гринкевича, Роман Гринкевич, отметил, что скандал вокруг его семьи якобы создан намеренно. Он также заявлял, что его семья не намерена покидать страну.

Напомним, 18 января стало известно, что руководство Минобороны расторгло контракт с компанией "Трейд лайнс ритейл" Игоря Гринкевича на поставку продуктов питания для военных.