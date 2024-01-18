ДБР оголосило в розшук сина Ігоря Гринкевича у справі про закупівлі для ЗСУ (відео, фото)

За словами радниці Держбюро розслідувань Тетяни Сап'ян, від початку 2022 року Гринкевичі укладали з Міноборони контракти на закупівлю одягу та білизни для ЗСУ, але за фактом постачали неякісну продукцію або не постачали її зовсім.

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Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило в розшук близького родича львівського бізнесмена, підозрюваного в шахрайстві із закупівлями одягу для Збройних сил України. Про це у четвер, 18 січня, повідомили у пресслужбі відомства.

Як розповіла радниця ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі національного телемарафону, ДБР викрило організовану групу, яка займалася закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Група завдала державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень.

5 членам угруповання було повідомлено про підозру, їх затримано, проте один із них досі переховується.

"Учора проводили низку невідкладних обшуків, щоб знайти та затримати членів злочинного угруповання, в тому числі родича львівського бізнесмена. На жаль, його поки що не знайшли, але підозру в шахрайстві та участі у злочинному угрупованні йому оголошено в установленому законом порядку", — зазначила Сап'ян.

За даними ДБР, група діяла з початку 2022 року. Вони укладали з Міністерством оборони України контракти на закупівлю одягу та білизни для ЗСУ, але за фактом постачали неякісну продукцію або не постачали її зовсім.

За даними медіа "Суспільне", розшукуваний — син бізнесмена Ігоря Гринкевича — Роман Гринкевич.

Справа Гринкевичів — що треба знати

29 грудня в Держбюро розслідувань повідомили про спробу підкупу з боку бізнесмена, який посідає одне з провідних місць серед постачальників товарів для Міністерства оборони. Підозрюваний підприємець запропонував півмільйона доларів хабаря посадовій особі ДБР в обмін на повернення майна своїх компаній, вилученого в рамках кримінального розслідування.

За даними слідства, бізнесмен, який володіє будівельними фірмами, також є постачальником одягу та харчових продуктів для Міноборони. Його компанії виграли 23 тендери загальною вартістю понад 1,5 мільярда гривень. Попередні оцінки вказують на збитки в розмірі 1,2 мільярда гривень для державного бюджету. За інформацією ЗМІ, йдеться про львівського підприємця Ігоря Гринкевича.

Син Ігоря Гринкевича, Роман Гринкевич, зазначив, що скандал навколо його сім'ї нібито створено навмисно. Він також заявляв, що його сім'я не має наміру залишати країну.

Нагадаємо, 18 січня стало відомо, що керівництво Міноборони розірвало контракт із компанією "Трейд лайнс рітейл" Ігоря Гринкевича на постачання харчових продуктів для військових.