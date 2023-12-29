Постачальник Міноборони намагався за пів мільйона доларів підкупити ДБР (фото, відео)

За інформацією слідства, бізнесмен намагався таким чином повернутися майно своїх компаній, яке вилучили у ході розслідування незаконних оборудок у закупівлях одягу і білизни для військових.

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Правоохоронці викрили бізнесмена, який є одним із найбільших постачальників Міноборони, на спробі підкупу. Підозрюваний намагався дати пів мільйона доларів хабаря посадовцю Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Таким незаконним способом чоловік намагався повернути майно своїх компаній, яке було вилучено у ході кримінального провадження.

Фото: державне бюро розслідувань

Зазначається, що підприємець постачав Міністерству оборони України одяг. Компанії підозрюваного перемогли у 23 тендерах на загальну суму понад 1,5 мільярди гривень.

У ДБР кажуть, що ще декілька місяців тому відкрили справу та почали розслідувати незаконні оборудки у закупівлях одягу і білизни для українських військових.

Фото: державне бюро розслідувань

Правоохоронці вияснили, що постачати одяг міністерству мали компанії бізнесмена, які не займалися виробництвом одягу, а лише будівництвом. Зокрема, у них не було виробничих потужностей та складів для виготовлення і зберігання одягу.

Фото: державне бюро розслідувань

Як встановило слідство, за попередніми оцінками така оборудка принесла бюджету збитки у розмірі 1,2 мільярди гривень.

Окрім того, під час розслідування з’ясувалося, що компанії чоловіка не виконали 6 договорів та за щонайменше 7 договорами бізнесмен отримав всю суму коштів, втім поставив лише невелику частину товарів.

Ще за 8 договорами компанії бізнесмена поставили потрібний обсяг товару, але із запізненням від 3 до 5 місяців.

Також, аналізуючи документи, правоохоронці виявили, що поставлені Міністерству оборони товари були за завищеними цінами. Наразі перевіряється причетність до незаконної діяльності колишніх посадовців міністерства, які не вчинили жодних дій щодо компаній. Попередньо, збитки можуть сягати 1 мільярда гривень.

У ДБР зазначають, що триває досудове розслідування, а бізнесмену планують повідомити про підозру. Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За спробу підкупу йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, наприкінці листопада медіа повідомляли, що на хабарі затримали чотирьох суддей Київського апеляційного суду.

Також на початку грудня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що завершили розслідування відносно колишнього посадовця "Укрзалізниці". За інформацією слідства, підозрюваний отримав як хабар новий автомобіль вартістю 1,5 мільйона гривень.