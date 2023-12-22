Оборудка на 1,5 млрд грн: у Міноборони розкрити схему розкрадання грошей на артснарядах для ЗСУ (фото)

За інформацією правоохоронців, керівник одного з головних управлінь Міноборони переуклав угоду з постачальником, що суттєво скоротило терміни та вартість снарядів. Водночас стара угода продовжувала діяти.

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У Києві затримали керівника одного з головних управлінь Міноборони, який причетний до оборудки на 1,5 мільярда гривень на закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, посадовець у грудні 2022 року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників. Але тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера.

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"Новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони згодом уклала вигідніший контракт на постачання цих самих артснарядів із цим самим виробником. Новий договір на відміну від попереднього передбачав придбання боєприпасів без посередників, напряму від виробника, що суттєво скорочувало терміни постачання продукції та зменшувало її вартість", — зазначили правоохоронці.

У Києві затримали керівника одного з головних управлінь Міноборони Фото: СБУ

Проте посадовець знехтував контрактом Агенції оборонних закупівель, безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецекспортером.

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми Фото: СБУ

Ба більше, після пролонгації "старого" договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 мільярда гривень. Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором із виробником.

Під час обшуків у фігуранта виявлено документи, які підтверджують незаконну діяльність.

Фото: СБУ

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу України, планується повідомлення посадовцю про підозру.

Наразі фігуранта усунуто від виконання службових обов’язків. Крім того, Міністерство оборони проводить заходи для повернення до бюджету України привласнених посадовцем коштів.

Розслідування триває. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, колишньому очільнику Фонду держмайна Дмитру Сенниченку на додаток до розкрадання 500 мільйонів гривень коштів держпідприємств тепер закидають і відмивання 10 мільярдів.