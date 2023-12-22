Міноборони запускає гарячу лінію для військовслужбовців і їхніх родин: що вона дасть

Подати звернення до Міноборони можна буде за номером 1512. Консультування військовослужбовців і членів їхніх родин буде цілодобовим.

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Із січня Міністерство оборони України запускає гарячу лінію для військовослужбовців і членів їхніх родин. Про це повідомили в пресслужбі відомства.

Подати звернення до Міноборони можна буде за номером 1512. Консультування військовослужбовців і членів їхніх родин буде цілодобовим.

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"Було проаналізовано процес і знайдено найоптимальнішу модель вирішення проблеми, яка дозволить запустити гарячу лінію. Дуже важливо, щоб військовослужбовець чи члени його родини в будь-який момент могли повідомити про проблему", — повідомила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова.

За її словами, питання, із якими можуть звертатися військовослужбовці та члени їхньої родини, можуть стосуватися фінансового чи матеріального забезпечення, обмеження законних прав чи будь-якої конфліктної ситуації.

Для організації та функціонування такої лінії Міноборони підписало меморандум про співпрацю з ДУ "Урядовий контактний центр". Повноцінно послуга запрацює на початку січня 2024 року. Також паралельно працюватиме телефон гарячої лінії Міністерства оборони — 0 800 50 04 42 ☎️

"Консультування військових і членів їхніх родин щодо складних і болючих питань, реєстрацію їхніх звернень цілодобово здійснюватимуть десятки високопрофесійних працівників. Для нас є дуже важливим надати максимально якісну послугу, адже йдеться про вирішення проблем наших захисників. Тож комунікуватимуть із ними наші найкращі спеціалісти. Серед них будуть і психологи, які зможуть надати необхідну допомогу", — заявила директорка "Урядового контактного центру" Маріанна Вільшинська.

Нагадаємо, що міністр оборони України Рустем Умєров має намір призвати до Сил оборони українських чоловіків, які проживають на території Німеччини. Про це 21 грудня написало видання Welt.

Раніше повідомлялося, що електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" функціонує, проте він не має синхронізації з іншими державними реєстрами.