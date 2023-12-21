Від 25 до 60 років: Міноборони хоче мобілізувати українців, які живуть у Німеччині, — Welt

За словами міністра Рустема Умєрова, щодо тих, хто не прийде до призовних пунктів ЗСУ добровільно, будуть застосовані санкції. Однак не уточнюється, про які саме обмеження йдеться.

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Міністр оборони України Рустем Умєров має намір призвати українських чоловіків, які проживають на території Німеччини. Матеріал із таким заголовком опублікувало видання Welt 21 грудня.

За словами міністра, наступного року ті громадяни, які проживають за межами України, мають вирушити служити в українську армію. Усім тим, хто не виконає прохання, загрожують санкції.

Йдеться про українців від 25 до 60 років, які проживають у Німеччині та інших країнах, але при цьому придатні до військової служби, йдеться в матеріалі. Їм запропонують зареєструватися в призовних пунктах збройних сил.

"Ми все ще обговорюємо, що має статися, якщо вони не приїдуть добровільно", — розповів Рустем Умєров про санкції, які можуть загрожувати тим, хто відмовиться від пропозиції.

Ба більше, український міністр наголосив, що в питанні мобілізації має бути справедливість, а служити на благо своєї країни не є покаранням, адже це честь.

На момент публікації пресслужба Міноборони не коментувала матеріал видання Welt про плани Рустема Умєрова мобілізувати українців, які живуть у Німеччині.

Варто зазначити, що 19 грудня під час пресконференції з журналістами президент Володимир Зеленський заявив, що головком ЗСУ закликав посилити мобілізацію та залучити додаткові 450-500 тисяч осіб на фронт. За його словами, він хотів би почути від військового керівництва країни більше аргументів на користь додаткового залучення сил на фронт, адже це насамперед питання життів, справедливості та фінансів.

"На Ставці вони запропонували мобілізувати додаткові 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів, щоб підтримувати цей напрямок, адже це питання насамперед людей. Друге — це питання справедливості, обороноздатності та фінансів", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 грудня повідомлялося, що в РНБО відреагували на мобілізацію ще 500 тисяч українців. За словами Олексія Данілова, необхідно правильно підійти до питання призову, щоб не було явищ, коли одні на дорогих курортах, а інші в окопі. Це стосується і представників влади.