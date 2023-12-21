От 25 до 60 лет: Минобороны хочет мобилизовать украинцев, которые живут в Германии, — Welt

По словам министра Рустема Умерова, в отношении тех, кто не придет в призывные пункты ВСУ добровольно, будут применены санкции. Однако не уточняется, о каких именно ограничениях идет речь.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров намерен призвать украинских мужчин, которые проживают на территории Германии. Материал с таким заголовком опубликовало издание Welt 21 декабря.

По словам министра, в следующем году те граждане, которые проживают вне Украины, должны отправиться служить в украинскую армию. Всем тем, кто не выполнит просьбу, грозят санкции.

Речь идет про украинцев от 25 до 60 лет, которые проживают в Германии и других странах, но при этом годные к военной службе, говорится в материале. Им предложат зарегистрироваться в призывных пунктах вооруженных сил.

"Мы все еще обсуждаем, что должно произойти, если они не приедут добровольно", — рассказал Рустем Умеров о санкциях, которые могут грозить тем, кто откажется от предложения.

Более того, украинский министр отметил, что в вопросе мобилизации должна быть справедливость, а служить во благо своей страны не является наказанием, ведь это честь.

На момент публикации пресс-служба Минобороны не комментировала материал издания Welt о планах Рустема Умерова мобилизовать украинцев, живущих в Германии.

Стоит отметить, что 19 декабря во время пресс-конференции с журналистами президент Владимир Зеленский заявил, что главком ВСУ призвал усилить мобилизацию и привлечь дополнительные 450-500 тысяч человек на фронт. По его словам, он хотел бы услышать от военного руководства страны больше аргументов в пользу дополнительного привлечения сил на фронт, ведь это прежде всего вопросы жизней, справедливости и финансов.

"На Ставке они предложили мобилизовать дополнительные 450-500 тысяч людей. Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление, ведь это вопрос прежде всего людей. Второе — это вопрос справедливости, обороноспособности и финансов", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 декабря сообщалось, что в СНБО отреагировали на мобилизацию еще 500 тысяч украинцев. По словам Алексея Данилова, необходимо правильно подойти к вопросу призыва, чтобы не было явлений, когда одни на дорогих курортах, а другие в окопе. Это относится и к представителям власти.