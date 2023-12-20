"Непростая дискуссия": в СНБО отреагировали на мобилизацию еще 500 тысяч украинцев (видео)

По словам Алексея Данилова, необходимо правильно подойти к вопросу призыва, чтобы не было явлений, когда одни на дорогих курортах, а другие в окопе. Это относится и к представителям власти.

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Украине необходимо больше людей на поле боя, однако прежде всего президент Владимир Зеленский настаивает на справедливости в этом вопросе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов в эфире телемарафона 20 декабря.

По его словам, на последних Ставках верховного главнокомандующего регулярно подымался вопрос того, что нужно мобилизовать определенное количество граждан, которые будут защищать страну. Цифра в 500 тысяч, которую назвал глава государства, должна быть реализована не в краткосрочной перспективе, а главное — учесть моменты справедливости.

"Президент нашей страны говорит о справедливости для того, чтобы у нас не было явлений, когда одни защищают страну, а другие находятся в других точках планеты, отдыхают на курортах. Включая представителей власти. В этом случае 100% на том, на чем настаивает президент – это справедливость", – заявил Алексей Данилов.

Отдельно секретарь СНБО заявил, что в Министерстве обороны и в Генеральном штабе ВСУ предлагают свое видение того, как планируют проводить мобилизационные процессы, однако в любом случае, окончательное решение будет за народными депутатами Верховной Рады.

"Непростая дискуссия. Цифры, которые называют сегодня, действительно нужны, по мнению наших военных. Однако речь идет не о ситуации "сегодня – не сегодня", а о том, что за определенный период времени, скорее всего, можем ожидать, что нам нужно будет привлекать определенное количество граждан для защиты нашей страны", – подытожил Алексей Данилов.

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Напомним, 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что главком ВСУ призвал усилить мобилизацию в стране и призвать дополнительные 450-500 тысяч человек. Глава государства хотел бы услышать от военного руководства страны больше аргументов в пользу дополнительного привлечения сил на фронт, ведь это прежде всего вопросы жизней, справедливости и финансов.