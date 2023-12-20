Ждут мобилизации, чтобы успеть: командир НГУ настаивает на специальном алгоритме призыва

Перед отправкой на фронт мобилизованные должны быть хорошо обучены и пройти длительные качественные курсы, а уже потом попадать на передовую, считает командир одного из подразделений НГУ.

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В Украине должен быть введен специальный алгоритм мобилизации, который предусматривает не только отправку на передовую, но и тщательную подготовку для того, чтобы уменьшить потери. Об этом "Эспрессо" рассказал командир батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения НГУ, полковник Сергей Сидорин.

"Сейчас у нас проходит самая большая война в Европе со времен Второй мировой и мобилизация нам однозначно нужна нравится это кому-то или не нравится. Можно много слышать советов от наших граждан, как ее проводить, от наших европейских коллег, но на самом деле со времен Второй мировой войны никто эту мобилизацию не проводил. Мы ждем мобилизации, в первую очередь, чтобы успеть, самое главное, обучить личный состав", — сказал он.

По словам Сидорина, перед отправкой на фронт бойцы должны быть хорошо обучены и пройти длительные качественные курсы.

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"У нас в четвертой бригаде отработан механизм подготовки личного состава, который к нам мобилизован, потом он соответственно пополняет подразделения после подготовки на полигоне". Наша бригада в большинстве своем состоит из мобилизованных. Они были учителями, бизнесменами, водителями, продавцами — сейчас это воины, герои, золотые люди. Вопрос: если мы сейчас их демобилизуем, придут неопытные, необстрелянный личный состав и будет нести потери больше, чем они совместно будут выполнять задачи на поле боя", — говорит командир.

Он отметил, что сначала бойцам, которых мобилизуют, ветераны должны передать опыт и отдохнуть, но о демобилизации пока говорить рано.

Напомним, что 20 декабря в Минобороны РФ заявили, что мобилизованных на войну против Украины россиян вернут домой, как только Путин подпишет указ о завершении мобилизации

19 декабря РФ Сергей Шойгу 19 декабря заявил, что РФ отправила на войну против Украины более 4000 студентов с начала 2023 года. "Боевой опыт" в так называемой СВО уже получили более 650 тысяч российских военных.