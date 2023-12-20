"Нецелесообразно": Шойгу отказались ограничить срок службы мобилизованных оккупантов

В Министерстве обороны РФ заявили, что призванных на войну с Украиной военнослужащих вернут домой, как только президент Владимир Путин подпишет указ о завершении мобилизации.

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Министерство обороны Российской Федерации выступило против ограничения срока службы мобилизованных одним годом. Об этом сообщается в ответе на обращение депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского к министру обороны России Сергею Шойгу.

По словам Вишневского, к нему поступило коллективное обращение от жен мобилизованных оккупантов из Северо-Западного федерального округа. Они просили внести изменения в законодательство и ограничить срок службы одним годом.

Также депутат отмечал, что сейчас мобилизованные россияне служат фактически бессрочно.

"Прошу Вас поддержать предложение об ограничении срока службы по частичной мобилизации одним годом, за исключением добровольного согласия мобилизованных граждан на продление этого срока", — написал Вишневский Сергею Шойгу.

Ответ Минобороны РФ

В Минобороны РФ заявили, что призванных на войну с Украиной военнослужащих вернут домой, как только президент Владимир Путин подпишет указ о завершении мобилизации. Другие варианты в ведомстве назвали "нецелесообразными".

"Срок военной службы граждан РФ, призванных в рамках частичной мобилизации, истекает после завершения периода частичной мобилизации на основании соответствующего Указа Президента РФ. Установление иного срока военной службы граждан РФ, призванных в рамках частично мобилизации, считается нецелесообразным", — отметили в Министерстве обороны.

В Минобороны РФ отказались ограничить срок службы мобилизованных

Напомним, глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу 19 декабря заявил, что Россия отправила на войну более четырех тысяч студентов с начала 2023 года. "Боевой опыт" в Украине уже получили более 650 тысяч российских военных.

Также 19 декабря Сергей Шойгу заявил, что численность личного состава Вооруженных сил РФ в 2023 году доведена до 1 миллиона 150 тысяч военнослужащих, а в дальнейшем она увеличится до 1,5 миллиона военнослужащих, среди которых 670 тысяч человек — контрактники.