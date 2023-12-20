"Недоцільно": Шойгу відмовилися обмежити термін служби мобілізованих окупантів

У Міністерстві оборони РФ заявили, що призваних на війну з Україною військовослужбовців повернуть додому, щойно президент Володимир Путін підпише указ про завершення мобілізації.

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Міністерство оборони Російської Федерації виступило проти обмеження терміну служби мобілізованих одним роком. Про це повідомляється у відповіді на звернення депутата Законодавчих зборів Санкт-Петербурга Бориса Вишневського до міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

За словами Вишневського, до нього надійшло колективне звернення від дружин мобілізованих окупантів із Північно-Західного федерального округу. Вони просили внести зміни до законодавства та обмежити термін служби одним роком.

Також депутат зазначав, що нині мобілізовані росіяни служать фактично безстроково.

"Прошу Вас підтримати пропозицію щодо обмеження терміну служби щодо часткової мобілізації одним роком, за винятком добровільної згоди мобілізованих громадян на продовження цього терміну", — написав Вишневський Сергію Шойгу.

Відповідь Міноборони РФ

У Міноборони РФ заявили, що покликаних на війну з Україною військовослужбовців повернуть додому, щойно президент Володимир Путін підпише указ про завершення мобілізації. Інші варіанти у відомстві назвали "недоцільними".

"Термін військової служби громадян РФ, покликаних у рамках часткової мобілізації, спливає після завершення періоду часткової мобілізації на підставі відповідного Указу Президента РФ. Встановлення іншого терміну військової служби громадян РФ, покликаних у рамках частково мобілізації, вважається недоцільним", — зазначили в Міністерстві оборони.

У Міноборони РФ відмовилися обмежити термін служби мобілізованих

Нагадаємо, голова Міністерства оборони РФ Сергій Шойгу 19 грудня заявив, що Росія відправила на війну понад чотири тисячі студентів з початку 2023 року. "Бойовий досвід" в Україні вже здобули понад 650 тисяч російських військових.

Також 19 грудня Сергій Шойгу заявив, що чисельність особового складу Збройних сил РФ у 2023 році доведено до 1 мільйона 150 тисяч військовослужбовців, а надалі вона збільшиться до 1,5 мільйона військовослужбовців, серед яких 670 тисяч осіб — контрактники.