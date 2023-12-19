"Добровільно взяли відпустку": РФ відправила на війну понад 4 тисячі студентів, — Шойгу (відео)

За словами глави Міноборони Росії, на сьогодні їх армія є нібито "найбільш підготовленою та боєздатною у світі, яка має передове озброєння, перевірене в бойових умовах".

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Росія відправила на війну проти України понад чотири тисячі студентів з початку 2023 року. Про це заявив голова Міністерства оборони РФ Сергій Шойгу у вівторок, 19 грудня, на розширеному засіданні колегії відомства, передає Inrerfax.ru.

За його словами, вони "добровільно взяли академічну відпустку та виконують бойові завдання". Всього ж цього року, як зазначив Шойгу, за контрактом і добровольцями на фронт вирушили нібито близько 490 тисяч осіб.

Він наголосив, що армія РФ здатна реагувати на дії будь-якого сучасного супротивника, а "бойовий досвід" в Україні вже здобули понад 650 тисяч російських військових.

"На сьогодні російська армія є найбільш підготовленою та боєздатною у світі, яка має передове озброєння, перевірене в бойових умовах", — сказав Шойгу.

Нагадаємо, також 19 грудня Сергій Шойгу заявив, що чисельність особового складу Збройних сил РФ у 2023 році доведено до 1 мільйона 150 тисяч військовослужбовців, а надалі вона збільшиться до 1,5 мільйона військовослужбовців, серед яких 670 тисяч осіб — контрактники.

Також раніше на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони президент Росії Володимир Путін заявив, що Російська Федерація була єдиним гарантом, який забезпечував суверенітет та цілісність України.