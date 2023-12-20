Чекають на мобілізацію, щоб встигнути: командир НГУ наполягає на спеціальному алгоритмі призову

Перед відправленням на фронт мобілізовані мають бути добре навчені і пройти тривалі якісні курси, а вже потім потрапляти на передову, вважає командир одного з підрозділів НГУ.

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В Україні має бути запроваджений спеціальний алгоритм мобілізації, який передбачає не лише відправлення на передову, але й ретельну підготовку для того, щоб зменшити втрати. Про це "Еспресо" розповів командир батальйонно-тактичної групи 4-ї бригади оперативного призначення НГУ, полковник Сергій Сидорін.

"Зараз у нас проходить найбільша війна в Європі з часів Другої світової й мобілізація нам однозначно потрібна подобається це комусь, чи не подобається. Можна багато чути порад від наших громадян, як її проводити, від наших європейських колег, але насправді з часів Другої світової війни ніхто цю мобілізацію не проводив. Ми чекаємо на мобілізацію, в першу чергу, щоб встигнути, найголовніше, навчити особовий склад", — сказав він.

За словами Сидоріна, перед відправкою на фронт бійці мають бути добре навчені і пройти тривалі якісні курси.

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"У нас у четвертій бригаді відпрацьований механізм підготовки особового складу, який до нас мобілізований, потім він відповідно поповнює підрозділи після підготовки на полігоні". Наша бригада в більшості своїй складається з мобілізованих. Вони були вчителями, бізнесменами, водіями, продавцями — зараз це воїни, герої, золоті люди. Питання: якщо ми зараз їх демобілізуємо, прийдуть недосвідчені, необстріляний особовий склад і буде зазнавати втрат більше, ніж вони спільно будуть виконувати завдання на полі бою", — говорить командир.

Він наголосив, що спочатку бійцям, яких мобілізують, ветерани мають передати досвід і відпочити, але про демобілізацію поки що говорити рано.

Нагадаємо, що 20 грудня в Мініоборони РФ заявили, що мобілізованих на війну проти України росіян повернуть додому, щойно Путін підпише указ про завершення мобілізації

19 грудня РФ Сергій Шойгу 19 грудня заявив, що РФ відправила на війну проти України понад 4000 студентів від початку 2023 року. "Бойовий досвід" у так званій СВО вже здобули понад 650 тисяч російських військових.