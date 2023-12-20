У Одесі жінка влаштувала "лежачий" протест під ТЦК: що сталося (відео)

Протест відбувся біля будівлі на вулиці Пироговській, повідомляють у соцмережах. За словами жінки, її брата "викрали" працівники ТЦК.

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В Одесі жінка влаштувала протест під обласним Територіальним центром комплектації та соцпідтримки. Вона вимагала побачення з братом. Про це повідомляє телеграм-канал "Х* Одеса".

Зазначається, що інцидент стався біля будівлі ОТЦК та СП на вулиці Пироговській. За словами жінки, її брата "викрали" працівники ТЦК і забрали в невідомому напрямку.

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Вона прийшла до обласного ТЦК розібратися і вимагала побачення з братом. Після того, як на її прохання військкоми не відреагували, вона вийшла на вулицю і лягла на асфальт, перекривши виїзд з будівлі.

"Покажіть мені брата", — вимагала жінка.

Чим закінчилася ситуація з протестувальницею, невідомо.

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