Мобилизация в Украине: в ВСУ объяснили, почему хотят призывать с 25-летнего возраста

По словам председателя совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, молодые люди быстрее смогут освоить современные технологии, а так же они могут повысить эффективность управления в армии.

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Снижение мобилизационного возраста мужчин с 27 до 25 лет позволит привлечь в армию более молодых и здоровых людей. Об этом рассказал председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире национального телемарафона.

Повышение боеспособности армии

По мнению председателя совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, снижение мобилизационного возраста позволит привлечь в армию более молодых и здоровых людей. Это положительно скажется на боеспособности армии, так как молодые люди, как правило, физически более развиты и имеют меньше проблем со здоровьем, чем люди старше 27 лет.

Кроме того, молодые люди, окончившие университеты, обладают более современными знаниями и навыками, что также может быть полезным в армии. Например, они могут быть операторами беспилотников или работать в компьютерной сфере.

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"Это люди современные, хорошо ориентирующиеся с компьютером, с программным обеспечением, это люди, которые привыкли еще быть в движении, уже себя реализовали, или начали себя реализовывать. Изменит ли это мобилизацию? Да нет, не изменит. Все равно, это сравнительно небольшое количество людей", — отметил Тимочко.

Повышение эффективности управления

Снижение мобилизационного возраста также позволит повысить эффективность управления в армии. Молодые люди, как правило, более мобильны и лучше ориентируются в современных технологиях. Это может быть полезно в штабах и логистических подразделениях.

Ограниченное влияние на мобилизацию

Однако Иван Тимочко считает, что снижение мобилизационного возраста не приведет к значительному увеличению количества мобилизованных. Он отметил, что речь идет примерно о 100 тысячах граждан, из которых не все будут пригодны к военной службе.

Это связано с тем, что некоторые молодые люди уже имеют семьи и детей, другие являются опекунами или инвалидами.

Напомним, ранее сообщалось о том, кого могут призвать на военную службу в 2024 году. Добровольно по контракту могут мобилизоваться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет без боевого опыта, лица с инвалидностью и отсрочкой по семейным обстоятельствам, а также женщины.