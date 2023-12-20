Мобілізація в Україні: у ЗСУ пояснили, чому хочуть призивати з 25-річного віку

За словами голови ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, молоді люди швидше зможуть освоїти сучасні технології, а так само вони можуть підвищити ефективність управління в армії.

Related video

Зниження мобілізаційного віку чоловіків з 27 до 25 років дасть змогу залучити до армії більш молодих і здорових людей. Про це розповів голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі національного телемарафону.

Підвищення боєздатності армії

На думку голови ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, зниження мобілізаційного віку дасть змогу залучити в армію більш молодих і здорових людей. Це позитивно позначиться на боєздатності армії, тому що молоді люди, як правило, фізично більш розвинені та мають менше проблем зі здоров'ям, ніж люди, старші за 27 років.

Крім того, молоді люди, які закінчили університети, володіють більш сучасними знаннями й навичками, що також може бути корисним в армії. Наприклад, вони можуть бути операторами безпілотників або працювати в комп'ютерній сфері.

Важливо

Кому нададуть відстрочку від мобілізації в Україні: у Раді озвучили повний список

"Це люди сучасні, які добре орієнтуються з комп'ютером, з програмним забезпеченням, це люди, які звикли ще бути в русі, вже себе реалізували, або почали себе реалізовувати. Чи змінить це мобілізацію? Та ні, не змінить. Все одно, це порівняно невелика кількість людей", — зазначив Тимочко.

Підвищення ефективності управління

Зниження мобілізаційного віку також дасть змогу підвищити ефективність управління в армії. Молоді люди, як правило, більш мобільні та краще орієнтуються в сучасних технологіях. Це може бути корисно в штабах і логістичних підрозділах.

Обмежений вплив на мобілізацію

Однак Іван Тимочко вважає, що зниження мобілізаційного віку не призведе до значного збільшення кількості мобілізованих. Він зазначив, що йдеться приблизно про 100 тисяч громадян, з яких не всі будуть придатні до військової служби.

Це пов'язано з тим, що деякі молоді люди вже мають сім'ї та дітей, інші є опікунами або інвалідами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, кого можуть призвати на військову службу 2024 року. Добровільно за контрактом можуть мобілізуватися чоловіки віком від 18 до 27 років без бойового досвіду, особи з інвалідністю та відстрочкою за сімейними обставинами, а також жінки.