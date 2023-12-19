Кому нададуть відстрочку від мобілізації в Україні: у Раді озвучили повний список

За інформацією нардепки Мар'яни Безуглої, у парламенті активно розробляють новий законопроєкт, яким передбачено введення 10 категорій громадян із правом на відстрочку від мобілізації.

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Народна депутатка України Мар'яна Безугла поділилася, що Верховна Рада працює над новим законопроєктом. За її дописом у Facebook стало зрозуміло, що 2024 року в Україні мобілізація матиме нові правила — не кожному вдасться уникнути служби.

Хто має право на відстрочку від мобілізації в Україні

Відповідно до нового законопроєкту, відстрочку можуть отримати громадяни з 10 категорій:

Особи з інвалідністю. Батьки трьох і більше дітей. У разі, якщо двоє військовослужбовців мають дитину, один із них має право на відстрочку та звільнення (чоловік чи жінка). Якщо жінка обирає військову службу, чоловік так може отримати відстрочку. Особи неповнолітнього віку з інвалідністю в сім'ї. Недієздатні повнолітні діти з інвалідністю/чоловіки або батьки подружжя 1-2 групи інвалідності (водночас особа з інвалідністю самостійно обирає, кому надати відстрочку). Піклувальники недієздатних осіб з інвалідністю 1-3 груп, визнаних судом. Вагітні жінки та жінки в декреті. Тільки чинні нардепи (колишніх прибрали) — обрання в депутати є підставою для звільнення. Особи, чиї близькі загинули або пропали безвісти під час АТО або протистояння збройній агресії проти України (подружжя, діти, батьки, брати чи сестри). Студенти, які завершили першу вищу освіту після 30 років, науковці, викладачі, які працюють на повну ставку. Відстрочка не означає, що цим категоріям громадян не загрожує мобілізація, вони можуть лише відкласти службу.

Хто має право на відстрочку та звільнення зі служби

Солдати-строковики й ті, хто вже був мобілізований і закінчив службу, не потраплять під мобілізацію в Україні у 2023 році. Однак, після звільнення, військові зможуть відпочити лише протягом 6 місяців, після чого процес мобілізації для них відновиться за індивідуальною схемою.

Важливо

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Важливо зазначити, що звільнити зі служби можуть, якщо:

Людина потрапила в полон. Має чин генерала за рішенням військового керівництва. Пройшов службу 36 місяців під час воєнного стану. Громадяни віком від 18 до 25 років, які уклали короткостроковий контракт під час мобілізації.

В Україні мобілізація може торкнутися поліцейських, працівників Бюро економічної безпеки та пенітенціарної служби — їх планують позбавити права на відстрочку.

Нагадаємо, що в Україні планують скасувати відстрочку для частини студентів. У Міносвіти розповіли, що зміни торкнуться не всіх, хто здобуває другу або третю освіту.