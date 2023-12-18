"Треба для оборони": у Раді розповіли, коли можуть призивати жінок

Ініціатива щодо мобілізації жінок повинна йти від верховного головнокомандувача або головнокомандувача. Основними питаннями є те, на яких посадах будуть жінки, чи є для них форма та забезпечення, чи мобілізовуватимуть жінок із дітьми, чи заборонять їм виїжджати за кордон, розповіла нардепка Інна Совсун.

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В Україні можуть мобілізувати жінок, якщо це буде необхідно для оборони. Про це повідомила народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун у коментарі "Новини.LIVE".

"Концептуально ініціатива має йти від верховного головнокомандувача або головнокомандувача. Це з міркувань оборони. Мала б бути заява — друзі, ми або програємо війну, або треба ухвалювати складне рішення про мобілізацію жінок", — сказала Інна Совсун.

Вона не заперечує того, що в Україні можуть дійти до мобілізації жінок.

"Якщо це треба для оборони, значить це треба для оборони. Якщо є обґрунтування, інструмент і механізми, треба говорити", — наголосила нардепка.

Законопроєкт щодо мобілізації жінок

Інна Совсун розповідає, що для підготовки законопроєкту щодо мобілізації потрібно створити робочу групу при Міністерстві оборони. Також потрібно розуміти, який вигляд це матиме на практиці, зокрема основними питаннями є те, на яких посадах будуть жінки, чи є для них форма та забезпечення, чи мобілізовуватимуть жінок із дітьми, чи заборонять їм виїжджати за кордон.

"Ще є примітивне, але важливе питання, а центри територіального комплектування зможуть потягнути?" — запитує Совсун.

Вона додає, що законопроєкт може зафіксувати базові речі щодо організації мобілізації жінок, проте в ньому є сенс, якщо буде комплексна політика в цьому напрямку.

Нагадаємо, 16 грудня народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що Генштаб ЗСУ проти військового обліку для жінок через "негатив". За її словами, у разі запровадження військового обліку та мобілізації жінок на небойові посади можна буде відкрити кордони для українок і українців.

Раніше повідомлялося, що під час воєнного стану сільські голови можуть вручати повістки військовозобов'язаним громадянам. Адвокат Роман Сімутін вважає, що повістки повинні бути заповнені та передані згідно з розпорядженням начальника ТЦК та СП конкретній людині, після повістки можливий призов на військову службу.