Мобілізація студентів в Україні: у МОН пояснили, кого можуть позбавити відстрочки

У парламенті з’явились декілька ініціатив, які стосуються відстрочок для українських студентів. У Міносвіти розповіли, що зміни торкнуться не усіх, хто отримує другу чи третю освіту.

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В Україні планують скасувати відстрочку для частини студентів. Про те, кого стосуватимуться зміни, розповів в ефірі "Українського Радіо" 6 грудня заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький.

З його слів, приблизно 55% українських студентів — це чоловіки.

"Найбільше ця перевага проявляється на магістерському рівні: 65% наших контрактників магістерки — хлопці", — зазначив чиновник.

Він пояснив, що переважна більшість студентів на бакалавраті — це люди віком 18-21 рік. Водночас магістерський ступінь часто отримують старші чоловіки — призовного або мобілізаційного віку.

"Зараз мобілізаційний вік — це 27 років. Є закон, який ухвалений ВР (Верховною Радою, — ред.), але ще не підписаний президентом, щоб знизити мобілізаційний вік до 25 років. Тож люди часто використовують вищу освіту як засіб оминати військову службу", — розповів Винницький.

З його слів, нині у парламенті є декілька ініціатив для боротьби з цією "лазівкою" в законі.

"Ми розуміємо, що мобілізаційний ресурс в Україні є проблематичний", — додав заступник міністра.

Він пояснив, що пропозиції фактично зводяться до такого правила:

якщо студент здобуває такий рівень освіти вперше, він матиме відстрочку;

ті, хто вже закінчив, наприклад, магістратуру, але подвоює цей рівень, відстрочки будуть позбавлені.

Нагадаємо, перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк детально розповів про зміни, які стосуються мобілізації й будуть розглядатися у парламенті. Зокрема, він уточнював, що позбавлення відстрочки торкнеться лише тих студентів, які вступатимуть вже після ухвалення відповідного законопроєкту.

Адвокат Ростислав Кравець пояснив, як правильно діяти студенту, якщо він отримав повістку попри наявність відстрочки від мобілізації.