Мобілізація в Україні: кого можуть призвати на військову службу у 2024 році (повний список)
Добровільно за контрактом можуть мобілізуватися чоловіки віком від 18 до 27 років без бойового досвіду, особи з інвалідністю та відстрочкою за сімейними обставинами, а також жінки.
Загальна мобілізація в Україні під час воєнного стану триватиме до 14 лютого наступного року. Повний список категорій військовозобов'язаних, яких можуть призивати на службу у 2024 році зібрав Фокус.
Основні зміни в мобілізації 2024 року будуть пов'язані із залученням до призову двох найбільших в Україні рекрутингових компаній. Вони долучаться до пошуку людей із конкретними навичками, які знайдуть застосування на фронті. Тож мобілізація має стати гнучкішою.
Хто підлягає мобілізації у 2024 році:
- чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні й обмежено придатні за станом здоров'я, якщо вони мають військовий досвід;
- чоловіки віком від 27 до 60 років, які придатні й обмежено придатні за станом здоров'я, якщо вони не мають досвіду військової служби;
- чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті й виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними на підставі рішень ВЛК.
На добровільній основі мобілізації підлягають:
- жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров'я;
- призовники віком від 18 до 27 років, які раніше не брали участі у виконанні строкової служби, на службу за контрактом;
- люди з інвалідністю;
- особи, які отримали право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини.
Нагадаємо, у Закарпатській області представники ТЦК та СП вручають повістки військовозобов'язаним чоловікам у тренажерних залах. Фокус уже надавав коментар юристки щодо правил вручення повісток.
Раніше повідомлялося, що в Україні існують десять категорій громадян, яких можуть призвати на військову службу лише за їхньою згодою та за місцем проживання. Таких людей не можуть відправити на фронт або в інший регіон.