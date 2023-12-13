Мобілізація в Україні: кого можуть призвати на військову службу у 2024 році (повний список)

Добровільно за контрактом можуть мобілізуватися чоловіки віком від 18 до 27 років без бойового досвіду, особи з інвалідністю та відстрочкою за сімейними обставинами, а також жінки.

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Загальна мобілізація в Україні під час воєнного стану триватиме до 14 лютого наступного року. Повний список категорій військовозобов'язаних, яких можуть призивати на службу у 2024 році зібрав Фокус.

Основні зміни в мобілізації 2024 року будуть пов'язані із залученням до призову двох найбільших в Україні рекрутингових компаній. Вони долучаться до пошуку людей із конкретними навичками, які знайдуть застосування на фронті. Тож мобілізація має стати гнучкішою.

Хто підлягає мобілізації у 2024 році:

чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні й обмежено придатні за станом здоров'я, якщо вони мають військовий досвід;

чоловіки віком від 27 до 60 років, які придатні й обмежено придатні за станом здоров'я, якщо вони не мають досвіду військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті й виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними на підставі рішень ВЛК.

На добровільній основі мобілізації підлягають:

жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров'я;

призовники віком від 18 до 27 років, які раніше не брали участі у виконанні строкової служби, на службу за контрактом;

люди з інвалідністю;

особи, які отримали право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини.

Нагадаємо, у Закарпатській області представники ТЦК та СП вручають повістки військовозобов'язаним чоловікам у тренажерних залах. Фокус уже надавав коментар юристки щодо правил вручення повісток.

Раніше повідомлялося, що в Україні існують десять категорій громадян, яких можуть призвати на військову службу лише за їхньою згодою та за місцем проживання. Таких людей не можуть відправити на фронт або в інший регіон.