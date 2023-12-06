Рейди ТЦК: на Закарпатті продовжують видавати повістки в спортзалах, — соцмережі (відео)

Місцеві ЗМІ пишуть, що представники ТЦК завітали до спортзалів Мукачева та Хуста й видали чоловікам повістки.

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На Закарпатті люди у військовій формі, імовірно, працівники ТЦК, продовжили рейди по тренажерних залах. Відповідне відео інциденту опублікував місцевий Telegram-канал "Ужгород LIVE | Закарпаття".

Як повідомляють автори каналу, люди у військовій формі видавали повістки у тренажерних залах Мукачева та Хуста.

На відео можна побачити як люди у формі, а дехто й цз автоматами, перевіряють документи в чоловіків, які прийшли позайматися в спортзалі. Утім, на записі не чути, про що говорять люди.

Реакція Закарпатського військкомату

Зазначимо, що на момент написання новини Мукачівський районний територіальний центр комплектування, Хустський територіальний центр комплектування та Закарпатський обласний ТЦК та СП не публікували жодної реакції на інцидент, який зафіксований на відео.

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Рейди ТЦК: що відомо

Зазначимо, що 5 грудня місцеві Telegram-канали Закарпаття публікували відео, як представники ТЦК завітали до тренажерного залу в Ужгороді. Тоді ЗМІ стверджували, що у військовозобов’язаних перевіряли документи і їм видавали повістки.

Утім, Закарпатський і Ужгородський ТЦК не публікували реакції на опубліковану в соцмережах інформацію.

Скандали з повістками

Зазначимо, що наприкінці листопада в соцмережі опублікували відео, як невідомі особи у формі силоміць посадили в автомобіль чоловіка та повезли в невідомому напрямку. Жінку, яка намагалася "відбити" свого чоловіка, спочатку силою тримали, а пізніше вибили з її рук телефон.

Також на початку жовтня з’явилося відео, як співробітники Тернопільського ТЦК побили людину. На цей інцидент відреагував тернопільський міський голова. Він заявив, що про випадки неналежного поводження під час мобілізаційних заходів потрібно повідомляти у війську прокуратуру або поліцію.

Нагадаємо, із 1 грудня й до завершення воєнного стану на Закарпатті запровадили перевірку документів. У місцевій ОВА повідомили, що такі заходи не пов’язані з мобілізацією, а причинною запровадження перевірки є підвищення рівня криміногенної обстановки.