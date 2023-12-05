Мобілізація в Україні: Рада пропонує вручати повістки електронною поштою та рекомендованим листом

Член комітету з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський наголосив, що сповіщення про надходження рекомендованого листа прийде до поштової скриньки, а сам лист з повісткою видаватимуть відповідні представники поштових служб особисто в руки.

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В Україні працюють над законопроєктом, де планують прописати можливість вручення повістки через електронну пошту та рекомендованим листом. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник президента у Верховній Раді, член комітету з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

"У законопроєкті ми плануємо прописати можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, але і через електронну пошту та рекомендованим листом", — заявив Веніславський.

Лист з повісткою видаватимуть представники поштових служб

За його словами, сповіщення про надходження рекомендованого листа прийде до поштової скриньки, а уже сам лист з повісткою військовозобовʼязаному видаватимуть відповідні представники поштових служб особисто в руки. Веніславський назвав це так званою "публічною повісткою".

За словами представника президента у Раді, в Україні вже фактично діє електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників, який буде містити усі ідентифікаційні дані.

"Ці норми мають спростити отримання повістки і не дозволяти людям зловживати тим, що він нібито не отримує повістку і не порушує закон", — наголосив він.

Вручення повістки органами місцевого самоврядування та виконавчої влади

Веніславський додав, що у Раді прописують, що повістки можуть вручатися не лише представниками ТЦК, але і через органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади, аби уточнити повноваження цих структур у питаннях мобілізації.

"Зараз у чинному законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вже передбачено, що ці органи беруть участь у мобілізаційних заходах, але на практиці вони дуже часто уникають цих своїх обов'язків. Крім того, ми передбачаємо, що і військові адміністрації долучаються до цих заходів", — зазначив член комітету з питань нацбезпеки та оборони.

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець розповів, що представники ТЦК та СП можуть заходити до помешкань громадян лише в трьох випадках: коли потрібно врятувати життя, коли є загроза знищення майна або коли є рішення суду, яке дає змогу зайти до житла.

Раніше повідомлялося, що студенти віком від 30 років, що отримують другу вищу освіту, мають відстрочку від призову в грудні. Проте в Україні розробляють законодавчі зміни, які позбавлять частину таких осіб права на відстрочки.