Мобілізація в Україні: чоловік у поштову скриньку разом із повісткою отримав рішення суду

Адвокат Роман Сімутін розповів історію чоловіка, який звернувся до нього за правовою допомогою. У своїй поштовій скринці він знайшов не тільки повістку, а й рішення суду і вимогу сплатити штраф.

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Адвокат Роман Сімутін на своєму youtube-каналі розповів історію чоловіка, який у поштову скриньку разом із повісткою отримав рішення суду про визнання винним в ухиленні від військового обліку.

"Уявіть реальну ситуацію: чоловік виймає з поштової скриньки повістку, а одразу під нею… Вирок суду! Про визнання його винним у кримінальному проступку за ч. 1 ст. 337 Кримінального Кодексу України – ухилення від військового обліку зі штрафом 1 500 000 грн. Це при тому, що він не те, що не був в ТЦК, а й жодного разу не отримував повістку", — розповів Смутін.

Він заявив, що дії окремих ТЦК його не тільки вражають, в й лякають. Адвокат попросив чоловіка надіслати документи, які від отримав у поштову скриньку. Виявилося, що чоловік помилився у сумі.

"Там вказано 300 неоподатковуваних мінімумів і сам штраф — 5100 грн. Але перебуваючи в шоковому стані, він вирішив, що 300 потрібно помножити на 5100 і отримав у підсумку 1500000 грн", — пояснив адвокат.

За словами Смутіна, щодо вироку необізнаному в юриспруденції громадянину важко розібратися та складніше виявити підступ.

У випадку, який описує адвокат, людина спочатку подивилася на повістку, де їй погрожують кримінальним переслідуванням, а потім прочитала вирок суду, де її визнають винною у вчиненні кримінального проступку. У такій ситуації чоловік просто розгубився.

"Правда у вироку відсутнє посилання на прізвище. А замість цього зазначені особи 1, 2 ,3, 4, 5. Бо саме так відображається інформація в Єдиному державному реєстрі Судових рішень, де прізвища учасників зашифровані. Пересічній людині вкрай важко розібратися у всіх цих деталях, та ще й в стані стресу", — повідомив юрист.

Чоловік не безпідставно вважав, що вирок справді винесений щодо нього. І переконати його вдалося лише після перевірки в цьому самому реєстрі Судових рішень.

"Так вирок — дійсний, але стосується він зовсім іншої особи. Це такий у них спосіб мотивації чи залякування. Тож, якщо побачите у себе вдома подібний лист, не хапайтеся за серце, це просто черговий креатив від ТЦК та СП", — підсумував Роман Сімутін.

Нагадаємо, 4 вересня Фокус писав, що студентів та аспірантів, старших за 30 років, можуть відправити на війну. У Верховній Раді пропонують скасувати відстрочки студентам, які здобувають понад одну освіту: вищу або професійно-технічну, після 30 років.

Раніше, 3 вересня народний депутат Федір Веніславський заявив, що у Верховній Раді вже зареєстрований законопроєкт, який дозволить перекрити чергову схему ухилення від мобілізації. Це стосується чоловіків, які використали навчання у вишах для ухилення від призову.