Мобілізації в Україні: хто отримає відстрочку від призову у грудні

В країні продовжується призов до лав ЗСУ, але частина громадян має право на відстрочку. Наразі студентів не мобілізують у військо, проте незабаром ситуація може змінитись.

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Воєнний стан в Україні продовжили до 14 лютого 2024 року. Крім того, продовжує діяти загальна мобілізація населення. У тому, хто може отримати відстрочку у грудні 2024 року, розібрались журналісти "24 каналу".

Нині мобілізація стосується чоловіків віком від 18 до 60 років, проте деякі громадяни мають можливість отримати відстрочку від призову на військову службу. Перелік осіб, яким це право надано, був розширений у серпні цього року і залишається незмінним з того часу.

Мобілізація у грудні: хто має відстрочку?

Право на відстрочку мають такі категорії громадян:

працівники, котрі мають бронь за держорганами, підприємствами, установами чи організаціями;

багатодітні батьки та батьки-одинаки;

особи з інвалідністю I – III груп;

громадяни, які є опікунами осіб з інвалідністю або недієздатних осіб;

українці, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю I — II груп або з важкою хворобою, підтвердженою спеціальною комісією;

особи, які виховують неповнолітніх дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

громадяни, які доглядають за рідними з тяжкими хворобами або інвалідністю I – II груп;

українці, чиї родичі загинули або вважаються зниклими безвісти під час оборони в період повномасштабної війни або АТО.

Студенти віком від 30 років, які отримують другу вищу освіту, у грудні цього року також мобілізації не підлягають. Однак в Україні вже розробляють законодавчі зміни, які позбавлять частину таких осіб відстрочки.

Нагадаємо, начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що громадянина, який прийшов до ТЦК, не відправлять відразу в ЗСУ. Військовозобов'язаний повинен надати свої облікові дані, його можуть мобілізувати за певним напрямком, якщо за станом здоров'я та фахом він підходить.

19 листопада командир 1 штурмового батальйону, 3 ОШБр ЗСУ Петро "Ролло" Горбатенко заявив, що в Україні потрібна більш розширена мобілізація. З його слів, до армії призивати потрібно 18-20-річних чоловіків, зокрема й студентів.