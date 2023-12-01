Мобілізація в Україні: куди звертатися, щоб вступити до бажаного підрозділу ЗСУ

Щоб стати членом Збройних сил України, необхідно звернутися безпосередньо до підрозділів, де хоче служити військовозобов'язаний, або стежити за військовими вакансіями через спеціальні платформи.

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У зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україні триває загальна мобілізація. Громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років можуть бути піддані призову або мати можливість підписати контракт для проходження військової служби. Про це йдеться в матеріалі видання "Українська правда. Життя".

Як зазначають у джерелі, військкомат не завжди індивідуально підходить до побажань військовозобов'язаних — мобілізованого направлять не туди, куди він хоче потрапити, а туди, де має потребу. Щоб успішно вступити до ЗСУ необхідно виконати такі кроки.

Звернутися безпосередньо до підрозділів

Різні військові підрозділи можуть мати різні вимоги, вакансії та правила, що стосуються мобілізації та переведення. Це зумовлено специфікою завдань, обов'язків і вимог до особового складу залежно від функціональної спеціалізації кожного підрозділу.

Загальна рекомендація від експертів — стежити за сторінками підрозділів у соцмережах (Facebook, Instagram, Telegram, сайт), де повідомляють про набір.

Скористатися платформами з військовими вакансіями

Цей варіант надає можливість негайно розпочати кар'єру в галузі, яка вас особливо приваблює. Однією з таких платформ для працевлаштування є Lobby X, що займається набором персоналу в Сили оборони з липня 2022 року.

На порталі можна знайти вакансії як на бойові, так і на небойові посади.

Роботу в оборонній галузі можна шукати і на порталі вакансій від Державної служби зайнятості (наприклад, тут публікують вакансії від ТЦКСП) та на Work.ua.

Нагадаємо, начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що громадянина, який прийшов до ТЦК, не відправлять одразу до ЗСУ. Військовозобов'язаний має надати свої облікові дані, його можуть мобілізувати за певним напрямком, якщо за станом здоров'я та спеціальністю він підходить.

19 листопада командир 1 штурмового батальйону, 3 ОШБр ЗСУ Петро "Ролло" Горбатенко заявив, що в Україні потрібна більш розширена мобілізація. За його словами, в армію призивати потрібно 18-20-річних чоловіків, зокрема і студентів.