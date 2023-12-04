Мобилизации в Украине: кто получит отсрочку от призыва в декабре

В стране продолжается призыв в ряды ВСУ, но часть граждан имеет право на отсрочку. Сейчас студентов не мобилизуют в армию, однако вскоре ситуация может измениться.

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Военное положение в Украине продлили до 14 февраля 2024 года. Кроме того, продолжает действовать всеобщая мобилизация населения. В том, кто может получить отсрочку в декабре 2024 года, разобрались журналисты "24 канала".

Сейчас мобилизация касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, однако некоторые граждане имеют возможность получить отсрочку от призыва на военную службу. Перечень лиц, которым это право предоставлено, был расширен в августе этого года и остается неизменным с тех пор.

Мобилизация в декабре: кто имеет отсрочку?

Право на отсрочку имеют следующие категории граждан:

работники, которые имеют бронь за госорганами, предприятиями, учреждениями или организациями;

многодетные родители и родители-одиночки;

лица с инвалидностью I — III групп;

граждане, которые являются опекунами лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;

украинцы, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I — II групп или с тяжелой болезнью, подтвержденной специальной комиссией;

лица, которые воспитывают несовершеннолетних детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

граждане, которые ухаживают за родными с тяжелыми болезнями или инвалидностью I — II групп;

украинцы, чьи родственники погибли или считаются пропавшими без вести во время обороны в период полномасштабной войны или АТО.

Студенты в возрасте от 30 лет, которые получают второе высшее образование, в декабре этого года также мобилизации не подлежат. Однако в Украине уже разрабатывают законодательные изменения, которые лишат часть таких лиц отсрочки.

Напомним, начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что гражданина, который пришел в ТЦК, не отправят сразу в ВСУ. Военнообязанный должен предоставить свои учетные данные, его могут мобилизовать по определенному направлению, если по состоянию здоровья и специальности он подходит.

19 ноября командир 1 штурмового батальона, 3 ОШБр ВСУ Петр "Ролло" Горбатенко заявил, что в Украине нужна более расширенная мобилизация. По его словам, в армию призывать нужно 18-20-летних мужчин, в том числе и студентов.