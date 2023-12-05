Мобилизация в Украине: Рада предлагает вручать повестки по электронной почте и заказным письмом

Член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский подчеркнул, что извещение о поступлении заказного письма придет в почтовый ящик, а само письмо с повесткой будут выдавать соответствующие представители почтовых служб лично в руки.

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В Украине работают над законопроектом, где планируют прописать возможность вручения повестки через электронную почту и заказным письмом. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель президента в Верховной Раде, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский.

"В законопроекте мы планируем прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом", — заявил Вениславский.

Письмо с повесткой будут выдавать представители почтовых служб

По его словам, уведомление о поступлении заказного письма придет в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой военнообязанному будут выдавать соответствующие представители почтовых служб лично в руки. Вениславский назвал это так называемой "публичной повесткой".

По словам представителя президента в Раде, в Украине уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, который будет содержать все идентификационные данные.

"Эти нормы должны упростить получение повестки и не позволять людям злоупотреблять тем, что он якобы не получает повестку и не нарушает закон", — подчеркнул он.

Вручение повестки органами местного самоуправления и исполнительной власти

Вениславский добавил, что в Раде прописывают, что повестки могут вручаться не только представителями ТЦК, но и через органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти, чтобы уточнить полномочия этих структур в вопросах мобилизации.

"Сейчас в действующем законе о мобилизационной подготовке и мобилизации уже предусмотрено, что эти органы участвуют в мобилизационных мероприятиях, но на практике они очень часто избегают этих своих обязанностей. Кроме того, мы предусматриваем, что и военные администрации приобщаются к этим мероприятиям", — отметил член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Напомним, адвокат Ростислав Кравец рассказал, что представители ТЦК и СП могут заходить в помещения граждан только в трех случаях: когда нужно спасти жизнь, когда есть угроза уничтожения имущества или когда есть решение суда, которое позволяет зайти в жилье.

Ранее сообщалось, что студенты в возрасте от 30 лет, получающие второе высшее образование, имеют отсрочку от призыва в декабре. Однако в Украине разрабатывают законодательные изменения, которые лишат часть таких лиц права на отсрочки.