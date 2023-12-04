Мобілізація в Україні: у яких випадках представники ТЦК можуть зайти до помешкання чоловіка

У Запоріжжі ТЦК та "Муніципальна варта" ходять по домівках військовозобов'язаних. У більшості випадках вони не мають права заходити до помешкань, розповів адвокат Ростислав Кравець.

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У Запоріжжі представники ТЦК та СП і комунального підприємства "Муніципальна варта" ходять по квартирах військовозобов'язаних, які не з’явилися по повістці до військкомату. Перший заступник міського голови Олександр Власюк у коментарі "ТСН.ua" пояснив, для чого потрібна ця процедура.

"Є основне завдання — оповіщення тих чоловіків, які повинні з’явитися до ТЦК та звірити там свої дані. Йдеться про чоловіків, які протягом дії воєнного стану з якихось причин не з’явилися до ТЦК", — сказав Олександр Власюк.

Він зазначив, що представники міської ради не повинні вручати повістки, натомість вони потрібні для того, аби можливі словесні конфлікти не перетворювалися на бійки.

"Ми цього й не робимо, не вручаємо повістки. Це повноваження ТЦК. Наше завдання — охорона громадського порядку. Це не шпигунські ігри, немає на меті комусь вибивати двері. В жодному разі. Все це ми довели до відома керівників ОСББ", — пояснив він.

У пресслужбі "Муніципальної варти" у Facebook заявили, що їхні працівники не вручають повістки, натомість вони мають право лише забезпечувати громадський порядок під час роботи ТЦК та СП з оповіщення військовозобовʼязаних у Запоріжжі.

Коли представники ТЦК й "Муніципальної варти" можуть зайти до помешкання

Адвокат Ростислав Кравець заявив, що представники ТЦК та СП й "Муніципальної варти" не мають права заходити до помешкань громадян. Виключенням можуть бути лише три випадки:

коли потрібно врятувати життя;

коли є загроза знищення майна;

коли є рішення суду, яке дозволяє зайти до житла.

"В інших випадках вони не мають права проникати до помешкання, заходити на приватні подвір’я. Якщо таке стається — це незаконне проникнення", — додав Кравець.

Нагадаємо, 1 грудня Запорізька міська рада ухвалила рішення щодо залучення комунального підприємства "Муніципальна варта" до мобілізаційного процесу в місті. Вони разом із представниками ТЦК ходять по домівках призовників, які не з'явилися по повістці або не отримали її.

4 грудня перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк заявив, що у ВР готують зміни щодо мобілізації. Зокрема, вони стосуватимуться відстрочок, демобілізації, термінів служби та відпусток.