У Тернопільському ТЦК стався скандал: у мережу злили кадри побиття людей (відео)

У Тернопільському ТЦК заявили, що керівництво військкомату почало розслідування для з'ясування причин бійки.

Related video

Співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) у Тернополі побили людину. Відео інциденту показали в мережі, передає Фокус.

На кадрах видно, як люди лежать на ліжках, а чоловіки у формі (ймовірно, працівники військкомату) б'ють їх. Поруч стоять ще троє чоловіків і спостерігають за ситуацією.

Реакція влади

Інцидент прокоментував міський голова Тернополя Сергій Надал.

"Звертаюся до керівництва Тернопільського територіального центру комплектування. Є інформація, що ваші "окремі" працівники могли застосовувати силу до наших мобілізованих. Я наполягаю і наголошую для "окремих" працівників ТЦК на коректному ставленні до мобілізованих тернополян. Звертаюся до тернополян: якщо вам відомі випадки неналежного або жорстокого ставлення під час проведення мобілізаційних заходів, терміново повідомляйте у військову прокуратуру та поліцію. Під час війни кожна людина має прийти до територіальних центрів комплектування та оновити свої дані. Однак це передбачає коректне, належне ставлення відповідно до вимог законодавства!", — написав він у Telegram.

Реакція мера Сергія Надала

Реакція військкомату

У Тернопільському ТЦК прояснили ситуацію.

"Що спровокувало конфлікт? Словесні образи і зухвалість з боку громадян по відношенню до працівників ТЦК СП? Приниження їхньої гідності? Нанесення удару військовослужбовцю, як на одному з відео? Для з'ясування всіх обставин, що сталися, керівництвом Тернопільського ОТЦК СП призначено службову перевірку, за результатами якої буде вжито відповідні заходи", — повідомила пресслужба Територіального центру у Facebook.

Бійка в Тернопільському ТЦК. Реакція військкомату

Нагадаємо, у Львівській області судитимуть офіцера ЗСУ, який 24 червня побив солдата після того, як побачив, що той неподалік намету справляє природні потреби.

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило провадження щодо знущань у військкоматі Самбора на Львівщині після оприлюднення в мережі відео з побиттям озброєним військовим чоловіка в цивільному одязі.