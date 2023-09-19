У військкоматі на Львівщині побили чоловіка з Харкова: ДБР відкрило провадження (відео)

Тримаючи предмет, схожий на пістолет, чоловік у військовій формі погрожував нібито цивільному, що того "кинуть у багажник і закопають". Потерпілий заявив, що його тримали в ТЦК шосту добу.

Related video

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило провадження щодо знущань у військкоматі Самбору на Львівщині після оприлюднення в мережі відео з побиттям озброєним військовим чоловіка в цивільному одязі. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Вдень 19 вересня в мережі з'явився відеозапис, на якому чоловік у військовій формі у приміщенні б’є та лає іншого чоловіка – у цивільному. Повідомлялося, що на відео – військкомат міста Самбір на Львівщині.

Тримаючи предмет, схожий на пістолет, він погрожував нібито цивільному, що того "кинуть у багажник і закопають". Йому та ще одному чоловіку, який приховано знімав цей інцидент на камеру, він сказав "підніматись", а потім додав, що їх не буде шукати навіть поліція.

У приміщенні також знаходились ще щонайменше двоє чоловіків у формі, які не зупинили побиття.

"Я (ім’я та прізвище — ред.) тут живу. В ТЦК мене утримують. Я сам з міста Харків. (дата народження — ред.). Вже шосту добу мене тут утримують. Не знаю, чи мене відпустять… Багато не можу говорити. Вони забрали телефон. В телефоні є багато відео. Він заблокований в мене. Вони не вскриють його. Я потім все надам: і з військовими сварки, і інше. Поможіть, будь ласка", — майже пошепки каже чоловік знімаючи себе на відео.

На третьому відео той самий чоловік, в якого на шиї та грудях вже нібито кров, показує на камеру криваву пляму на стіні. Він пошепки зазначає, що це його кров, яка має довести, що він дійсно тут був. За його словами, в цей день його побили.

Через кілька годин після оприлюднення цих відеозаписів в мережі пресслужба Львівського обласного військкомату повідомила, що призначила службову перевірку і військовослужбовців відсторонили на її час.

"В мережі інтернет поширюється відео з інцидентом між військовослужбовцями та цивільною особою. На відео видно частину події, тож, що саме відбулося в даній ситуації й що передувало діям військовослужбовців, з’ясовується. На час службової перевірки дані військовослужбовці відстороненні від виконання обовʼязків до зʼясування усіх обставин", — повідомили в пресслужбі Львівського обласного ТЦК та СП.

Державне бюро розслідувань повідомило, що розпочало розслідування інциденту.

"Попередньо, подія сталась сьогодні, 19 вересня, у приміщенні Самбірського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 КК України). Працівники ДБР на місці події встановлюють усі обставини інциденту", — йдеться в повідомленні ДБР.

Нагадаємо, у Львівській області судитимуть офіцера ЗСУ, який 24 червня побив солдата після того, як побачив, що той неподалік намету справляє природні потреби.