В военкомате на Львовщине избили мужчину из Харькова: ГБР открыло производство (видео)

Держа предмет, похожий на пистолет, мужчина в военной форме угрожал якобы гражданскому, что того "бросят в багажник и закопают". Пострадавший заявил, что его держали в ТЦК шестые сутки.

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Государственное бюро расследований (ГБР) открыло производство по издевательствам в военкомате Самбора на Львовщине после обнародования в сети видео с избиением вооруженным военным мужчины в гражданской одежде. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Днем 19 сентября в сети появилась видеозапись, на которой мужчина в военной форме в помещении бьет и ругает другого мужчину — в гражданском. Сообщалось, что на видео — военкомат города Самбор Львовской области.

Держа предмет, похожий на пистолет, он угрожал якобы гражданскому, что того "бросят в багажник и закопают". Ему и еще одному мужчине, который скрыто снимал этот инцидент на камеру, он сказал "подниматься", а потом добавил, что их не будет искать даже полиция.

В помещении также находились еще по меньшей мере двое мужчин в форме, которые не остановили избиение.

"Я (имя и фамилия — ред.) здесь живу. В ТЦК меня удерживают. Я сам из города Харьков (дата рождения — ред.). Уже шестые сутки меня здесь удерживают. Не знаю, отпустят ли меня... Много не могу говорить. Они забрали телефон. В телефоне есть много видео. Он заблокирован у меня. Они не вскроют его. Я потом все предоставлю: и с военными ссоры, и другое. Помогите, пожалуйста", — почти шепотом говорит мужчина снимая себя на видео.

На третьем видео тот же человек, у которого на шее и груди уже якобы кровь, показывает на камеру кровавое пятно на стене. Он шепотом отмечает, что это его кровь, которая должна доказать, что он действительно здесь был. По его словам, в этот день его избили.

Через несколько часов после обнародования этих видеозаписей в сети пресс-служба Львовского областного военкомата сообщила, что назначила служебную проверку и военнослужащих отстранили на ее время.

"В сети интернет распространяется видео с инцидентом между военнослужащими и гражданским лицом. На видео видно часть события, поэтому, что именно произошло в данной ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих, выясняется. На время служебной проверки данные военнослужащие отстранены от исполнения обязанностей до выяснения всех обстоятельств", — сообщили в пресс-службе Львовского областного ТЦК и СП.

Государственное бюро расследований сообщило, что начало расследование инцидента.

"Предварительно, событие произошло сегодня, 19 сентября, в помещении Самборского Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Открыто уголовное производство по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия (ч. 3 ст. 406 УК Украины). Работники ГБР на месте происшествия устанавливают все обстоятельства инцидента", — говорится в сообщении ГБР.

Напомним, во Львовской области будут судить офицера ВСУ, который 24 июня избил солдата после того, как увидел, что тот неподалеку палатки справляет естественные надобности.