Мобілізація в Україні: ТЦК перевірятимуть документи в громадян на Закарпатті

Зміни на території Закарпатської області діятимуть до закінчення воєнного стану. Наказом голови ОВА та начальника ОТЦК та СП призначено комендантів, які визначають уповноважених осіб, які перевірятимуть документи.

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З 1 грудня у Закарпатській області перевірятимуть документи в громадян. Про це повідомили в пресслужбі Закарпатської обласної військової адміністрації у Facebook.

"Рада оборони області прийняла рішення запровадити перевірку документів осіб на території Закарпатської області. Зміни діятимуть відзавтра, 1 грудня 2023 року, до завершення воєнного стану в Україні", — йдеться у повідомленні.

Спільним наказом голови ОВА та начальника ОТЦК та СП призначено комендантів районів та міст Закарпатської області, які визначають уповноважених осіб для здійснення перевірки документів.

В ОВА наголосили, що відповідні заходи здійснюються згідно з постановою Кабміну від 29 грудня 2021 року №1456 "Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану"

Нагадаємо, 21 листопада у Львівській області представникам ТЦК та СП розширили повноваження. Згідно з наказом Львівської ОВА, під час воєнного стану співробітники Львівського ТЦК можуть перевіряти документи в громадян призовного віку. Крім цього, військовозобов'язані громадяни повинні мати при собі документи, які засвідчують особу, та військово-облікові документи.

Раніше в Міністерстві юстиції повідомляли, що під час воєнного стану розширені повноваження силовиків залишаються регламентованими та розмежованими між окремими структурами. У Мін'юсті наголосили, що перевірка документів співробітниками ТЦК на вулиці є незаконною.