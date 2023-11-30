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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Мобілізація в Україні: ТЦК перевірятимуть документи в громадян на Закарпатті

Військовий квиток, ТЦК, документи
Фото: Depositphotos.com | Ілюстративне фото: військовий квиток

Зміни на території Закарпатської області діятимуть до закінчення воєнного стану. Наказом голови ОВА та начальника ОТЦК та СП призначено комендантів, які визначають уповноважених осіб, які перевірятимуть документи.

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З 1 грудня у Закарпатській області перевірятимуть документи в громадян. Про це повідомили в пресслужбі Закарпатської обласної військової адміністрації у Facebook.

"Рада оборони області прийняла рішення запровадити перевірку документів осіб на території Закарпатської області. Зміни діятимуть відзавтра, 1 грудня 2023 року, до завершення воєнного стану в Україні", — йдеться у повідомленні.

Рішення Ради оборони області, Закарпатська область, перевірка документів Fullscreen

Спільним наказом голови ОВА та начальника ОТЦК та СП призначено комендантів районів та міст Закарпатської області, які визначають уповноважених осіб для здійснення перевірки документів.

В ОВА наголосили, що відповідні заходи здійснюються згідно з постановою Кабміну від 29 грудня 2021 року №1456 "Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану"

Закарпатська ОВА, допис, пресслужба Fullscreen

Нагадаємо, 21 листопада у Львівській області представникам ТЦК та СП розширили повноваження. Згідно з наказом Львівської ОВА, під час воєнного стану співробітники Львівського ТЦК можуть перевіряти документи в громадян призовного віку. Крім цього, військовозобов'язані громадяни повинні мати при собі документи, які засвідчують особу, та військово-облікові документи.

Раніше в Міністерстві юстиції повідомляли, що під час воєнного стану розширені повноваження силовиків залишаються регламентованими та розмежованими між окремими структурами. У Мін'юсті наголосили, що перевірка документів співробітниками ТЦК на вулиці є незаконною.